「侯朱配」支持度淪第三　趙少康要侯友宜快表態：好好選舉！

▲趙少康。（資料照／趙少康自媒體辦公室提供）



實習記者李密／台北報導

中廣委託《蓋洛普民調公司》進行最新「2024年總統選舉民意調查」，今（10）日民調結果顯示，支持「賴鄭配」的民眾有36.45%、「柯郭配」有23.59%；最後一名則是國民黨「侯朱配」18.23%。對此，中廣董事長趙少康10日表示，侯友宜應儘早宣布參選，「不要再等了」。趙少康也指出，雖賴清德支持度最高，但若侯友宜加上郭台銘就可超越，因此國民黨要認清非綠陣營如果分裂，只會讓民進黨得利。





▲趙少康呼籲侯友宜盡快表態。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）



對於中廣與蓋洛普合作進行的「2024年總統選舉民意調查」結果，趙少康表示感到很遺憾，侯友宜如果與朱立倫搭配參選，支持度已經落居第三，打不贏民進黨「賴鄭配」以及民眾黨「郭柯配」，呼籲國民黨與侯友宜必須正視這項警訊，盡早宣布「好好選舉」，不只能替新北市爭取更好的福利，還能替全台民眾「好好做代誌」。



趙少康說，原本穩定領先的侯市長，支持度竟然落到了第三，除了受南投立委補選結果影響，相對民進黨早已定於一尊的團結，國民黨內最強母雞侯市長卻遲遲不表態，國民黨甚至認為，以台北市長選舉結果來看，即便2024出現「三角督」也不用擔心，從這次民調就證明，這樣的想法完全是錯判情勢。



趙少康指出，這次民調中，53.24%受訪者非常同意或同意侯市長盡早宣布參選，不同意的比例只有兩成，侯市長應可順應民意儘早宣布，「不要再等了」，否則支持度不只已經從高峰往下走，等來等去未來可能還會更低。



至於目前民調假定的三組人馬中，雖然以賴清德支持度最高，不過把侯友宜加上郭台銘，支持度就有41.82%，超過賴清德。趙少康分析，這證明非綠陣營如果分裂，只會讓民進黨得利，國民黨要認清，賴清德不是陳時中，柯文哲也不是黃珊珊，2024如果出現「三角督」，國民黨絕無勝算。