▲侯友宜。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）



實習記者李密／台北報導

中廣委託《蓋洛普民調公司》進行最新「2024年總統選舉民意調查」，結果國民黨的「侯朱配」，支持度只有18.23%，輸給民進黨「賴燦配」還有第三勢力的「郭柯配」。該民調中，也有超過 5成3的受訪者希望侯友宜盡早表態參選。 對此，媒體人黃暐瀚10日分析侯友宜「不爭是爭」，面對落跑爭議與黨內反彈聲浪，不論內心是否想選，侯此刻都應宣布不選，才是「最好的安排」。黃建議，可像台中市長盧秀燕一樣，宣布沒有打算選總統，讓外界暫時不討論，也就不會被攻擊，待7月之後，再視「郭朱狀況」與民調評估是否參選。

媒體人黃暐瀚10日分析，不管到底侯友宜內心有沒有想選總統，此刻宣布不選，應該是「最好的安排」。首先，侯確實有落跑的問題跟爭議，二來黨內反侯的聲浪也越來越大，明明就是新北市長，任期也還有3年9個多月，歲月靜好守新北，好好當市長就好，跑去選總統幹嘛？



黃暐瀚認為，「不爭，是爭」，不爭總統，做好新北市長，既不會再受傷，也不用被攻擊，更沒有落選甚至被罷免的風險，新北市400萬的人口，值得一位連任市長，好好拚市政，不要離開。不過萬一侯友宜或他的團隊，其實是有選2024的想法的話，那至少也可以像台中市長盧秀燕一樣，立刻宣布「沒有打算選總統」，讓外界暫時不用討論，也就不會繼續被攻擊。



黃暐瀚表示，如果侯友宜內心真有選總統的想法，其目的自然是最後「勝選總統」，否則何必淌渾水？但想選總統，如果黨內一直有股勢力不認同，侯要怎麼贏？如果最後侯被徵召，或初選後被提名，卻得不到黨內部分勢力的支持，那選了半天，選到落選？那還倒不如不要出來。



黃暐瀚說，這種狀況下的「不爭，是爭」，則是先宣布「沒有選總統的打算」，然後給「彼此」（侯與反侯支持者）3個月的冷靜期，等7月之後，回頭再看看「郭朱狀況」。也許侯宣布「沒計畫參選總統」之後，民進黨會轉向全力打郭，打到崩盤，打到爆開。或是變成「朱郭相爭」，情勢大壞。那時再看侯，是不是依舊民調最高？如果是，自然會有很多立委參選人，給黨中央壓力，仍希望徵召侯出來。



不過，如果侯宣布「無意參選」之後，郭台銘支持度一飛沖天，勝券在握；又或者朱立倫如有神助，真變成藍營「綠懼人2.0」，也能單吃贏過賴清德，那2024就交給朱、郭去拚，侯友宜何必煩惱大選勝敗？專心他的新北市政就好。