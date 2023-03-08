她在圖書館「全裸選書」4秒片太震撼　眾人看完驚：道德在哪裡

▲她在圖書館「全裸選書」。（圖／翻攝自影片）

文／香港01

在公眾地方裸露屬犯法！香港社交軟體7日瘋傳1段影片，有女子於銅鑼灣中央圖書館全裸出現，只有戴着口罩，並做出於圖書架翻書的動作，疑似在「擺拍打卡」。影片震驚網友，紛紛批評港女行為「不雅」，「傳統道德在哪裡？」有人質疑該港女是否「為錢拍片」；也有網友關注為何圖書館保安未有察覺如此離譜的行為。

康文署回覆《香港01》查詢時表示，不清楚影片來源及拍攝時間，圖書館亦無收過相關情況的報告，但已就影片內的相關行為報警。

網上流傳的影片長約4秒，見到當時窗外天色已黑，該女子突然於圖書館內脫光衣服全裸，望向鏡頭並伸出右手觸碰書架上的書本，似乎正在「擺拍打卡」，鏡頭更由遠至近，「裸女逛圖書館」的景象一覽無遺，但暫未能確定影片拍攝時間。

影片震驚香港網友，紛紛指責裸女行為太誇張及不雅，「傳統道德在哪裡？」、「什麼心態？」。也有網友質疑該港女是否「為錢拍片」。另有網友關注，質疑為何圖書館保全當時未有察覺。

根據香港《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處2,000元港幣（約新台幣7850元）罰款及監禁6個月。