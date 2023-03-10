根本美國二隊！他曝義大利1投手「比王建民強」：A組惡夢

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊在經典賽首戰以5比12輸給巴拿馬，今（10）日則要對戰義大利，力拚本屆首勝。棒球YouTuber「台南Josh」日前直言，義大利在經典賽向來會找非常多美國職棒體系球員，這次也不例外，且義大利投手陣容很完整，不能小看，「我會看好義大利能夠以分組第一出線」。

台南Josh日前在YouTube頻道上，以「A組的真正王者義大利！比王建民還可怕的滾地球怪物！」為題發布影片，他說很多人都不覺得義大利是棒球強國，「但是呢，在經典賽千萬不可以小看義大利，因為義大利向來在經典賽都會找來非常多美國職棒體系的球員」，只要稍微有一點義大利血統，就能代表義大利出賽。

台南Josh透露，義大利這次同樣找了很多美國職棒體系的球員，他在查詢球員資料時，「名字一打進去，出生地幾乎都是美國，他們真的可以算是美國二隊了」。

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▲帕蘭特。（圖／記者李毓康攝）

這次義大利的陣容有哪些需要特別注意的球員？台南Josh認為，帕蘭特（Andre Pallante）是這次經典賽A組中，最強的先發投手。帕蘭特今年24歲，去年首次上到大聯盟，但第一年就出了47場比賽，包含10場先發，總共投了108局，且以他的成績來看，很有可能擔任其中一場比賽的先發投手。

台南Josh分析，帕蘭特的球速不錯，直球均速有153公里，但製造揮空的能力不高、三振率不高，真正厲害之處在於，帕蘭特是「滾地球怪物」。

提到滾地球怪物，很多人會想到王建民，「王建民全盛時期的滾飛比大約是在3左右，這已經是一個很離譜的數字了喔」，但是帕蘭特更誇張，竟有3.69，「全大聯盟只有太空人的左投瓦德茲（Valdez）比他還高」。不過滾地球投手最怕的就是身後隊有防守不好，「整天給你煮粥就涼了」。

台南Josh還說，帕蘭特今年春訓飆出好幾顆球速156公里的快速球，球速上升之後，「絕對會是A組各位的惡夢」。

至於二游，台南Josh說，佛萊契爾（David Fletcher）和羅培茲（Nicky Lopez）在大聯盟各自出了超過450場比賽，雖然都沒拿過金手套，但兩人都是防守很不錯的內野手，「大聯盟頂尖的滾地球投手，再搭配上大聯盟防守頂尖的二游，這個畫面真的是太可怕了，只能期望他不要拿來對付中華隊啦，這個真的有點難打。」

」

▲哈維。（圖／記者李毓康攝）

此外，義大利還有一個很有名的先發投手，那就是「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）。台南Josh分析，哈維曾是紐約大都會的王牌投手，雖然已經退化很久，但面對3A打者，還是有一定的壓制能力，「所以在A組的賽程裡面，他蠻有可能被拿來對付巴拿馬或是中華隊」。

台南Josh坦言，義大利的可怕之處並不是在單一投手，像帕蘭特雖然很強，但「只要他不是在對中華隊這場比賽先發，那對我們來說根本就沒差」，真正的問題在於義大利投手陣容很完整，3A層級以上的投手有10個，而中華隊卻是1個也沒有，「旅外層級最高的，是去年在2A的鄧愷威」。

正因義大利的投手陣容完整，所以台南Josh直言，「真的很難預設誰會出來丟我們」。再提到牛棚投手，他特別點名費斯塔（Matthew Festa）是非常適合拿來拆彈的三振型牛棚投手，雖然費斯塔的直球均速以大聯盟來講不算快，但「他可怕的地方是在於他的滑球，他的滑球是那種有劇烈水平位移的剃刀滑球」，像卡通般具有觀賞性，「是非常噁心的滑球」。

也因為費斯塔的剃刀滑球很出色，所以配球使用率也較高，台南Josh認為這是中華隊需要特別注意的。

▲台南Josh看好義大利能以分組第一出線。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

台南Josh接著介紹野手，他首推皇家隊的帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino），不只有長打能力，選球還很好，揮空率低，「這種類型的打者真的很難投，他沒有明顯的弱點」。

還有外野，台南Josh認為「也不弱喔！」像是響尾蛇的弗萊徹（Dominic Fletcher），雖然全壘打不算多，但有能力打出很多二壘安打，屬於中長程的打者；再來是釀酒人的佛里力克（Sal Frelick），今年他在大聯盟官方的百大新秀中排名第30名，「可以算是這次A組裡面最大咖的新秀」，且他的Contact能力佳、速度評價好，「是一個高打擊率、高上壘率，還非常具有速度的打者」。

最後，台南Josh直言，「這次經典賽A組，雖然大家都說戰況可能會比較難以預估，但是我的看法啦，我會最看好義大利，因為他們的投手跟野手戰力應該算是最完整的，我會看好義大利能夠以分組第一出線」。