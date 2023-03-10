Apple Music Classical App 登場　500萬首古典音樂免費聽　

▲Apple Music Classical正式宣布。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果正式公布 Apple Music Classical App。蘋果表示，這項全新的服務將於 3 月 28 日上市，現有的 Apple Music 訂閱者將能夠免費使用。

蘋果表示，Apple Music Classical 通過完全優化的搜索功能，可以在全球最大的古典音樂目錄中快速輕鬆地找到任何唱片，聽眾可以享受最高的音質，並以沉浸式空間音頻的全新方式體驗許多經典曲目。

蘋果表示，Apple Music Classical 將於 3 月 28 日推出，提供超過 500 萬首曲目、數千張獨家專輯等。能夠按作曲家、作品、指揮甚至目錄號進行搜索，並立即找到特定的音樂。

並且支援最高音質（高達 192 kHz/24 位高分辨率無損），具有數千個沉浸式空間音訊錄音。完整且準確的數據可確保準確了解哪些作品以及哪些藝術家正在演奏。

蘋果強調，Apple Music Classical 是終極古典體驗，擁有數百個精心策劃的播放列表、數千張獨家專輯、富有洞察力的作曲家傳記、許多重要作品的深入指南、直觀的瀏覽功能等等。