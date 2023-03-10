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社會 社會焦點 保障人權

男疑喝藥酒龜縮「吹不出來」！　10年6犯拒測...車上還有2大瓶

記者吳奕靖／高雄報導

高雄岡山分局前峰派出所員警在8日中午時，巡邏發現62歲的李姓男子駕駛自小客車，在本洲工業區幹道，在路中央任意倒車妨礙交通，立即上前攔查，雖然他拒測，不過警方懷疑他是第六次酒駕。

▲李姓男子在路中間倒車，被警方發現車上有藥酒，疑似酒駕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李姓男子在路中間倒車，被警方發現車上有藥酒，疑似酒駕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

當時經過員警攔查後，發現李姓男子男有濃濃酒味且站立不穩，副駕駛座還放著二瓶大SIZE的藥酒；所以要求對他實施酒測時，結果沒想到他為了規避酒測，不時搖頭晃腦裝作很用力吹氣，但是都沒有完成吹測，最後經過員警不斷要求重複吹氣，並且告知相關權益之後，他依舊消極不配合，所以警方當場開出拒測單並扣車。

▲李姓男子在路中間倒車，被警方發現車上有藥酒，疑似酒駕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李姓男子在路中間倒車，被警方發現車上有藥酒，疑似酒駕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方查出，李姓男子近兩年已經有酒後駕車一次移送紀錄，而且十年內高達五次，駕照也是因為酒駕吊銷，卻未記取教訓。

警方呼籲依據刑法及新修正之道路交通管理處罰條例等規定，酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑，汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，加重罰鍰機車駕駛9萬元、汽車駕駛12萬元，若是第3次以上，則依前次所處罰金額加罰新臺幣9萬元並吊銷駕照及公布姓名、照片及違法事實，另加重同行者連坐處分最高新台幣1萬5千元罰鍰。

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