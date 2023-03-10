觀世音菩薩生日　民俗專家揭「關鍵禁忌」求財、求事業要注意

▲農曆2月19日是觀世音菩薩誕辰。（圖／記者陳俊宏攝）

記者柯沛辰／綜合報導

3月10日（農曆2月19日）是觀世音菩薩生日。民俗專家廖大乙提醒，祝壽供品不一定要多，帶著善念和誠心最重要，但生意人或想求財者務必注意一項「關鍵禁忌」，就是千萬不要帶著佛珠去參拜，因為佛珠代表的是「四大皆空、六根清淨」，恐讓願望也跟著成空。

廖大乙指出，觀世音菩薩有3個生日，分別是農曆2月19日、6月19日、9月19日，這分別代表其誕辰、得道、出家的日子，而2月19日正是誕辰，最適合祝壽。

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廖大乙說，由於觀世音菩薩是佛家弟子，因此祝壽供品只需準備當季水果和清茶即可。若求吉利，可準備香蕉、李子、梨、鳳梨，湊成4字寓意「招你來旺」，或可準備象徵「平安」的蘋果、「吉利」的柑橘。

不過，廖大乙提醒，供品千萬避免番茄、芭樂跟釋迦3種水果，因為前兩者有籽，吃下肚之後會排泄出來，對神佛不敬，釋迦則是太像佛祖的頭，也不適合當供品。

另外，還有一項禁忌必須特別注意，就是想求財、做生意、求事業的人，千萬別帶佛珠入廟參拜，無論是戴在身上，還是放在隨身包包皆不宜，因為佛珠代表「四大皆空、六根清淨」，戴著是象徵自己想要修行，所以求取俗世財物的願望恐皆成空。