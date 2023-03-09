稅務專家詳解政策支持在滬台企拼外貿

記者趙禕/上海報導

針對在上海台資企業所舉辦的「台商大講堂」講座今天再度開講，主辦方請來上海市稅務局專家為台資企業詳細介紹大陸為了優化外貿營商環境、促進外貿平穩發展所發布的出口退稅措施，吸引了50多家上海台資企業負責人、財務主管出席聆聽。

▲今年首場「台商大講堂」講座今天開講。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦在2021年舉辦首場「台胞台商大講堂」講座之後，受到新冠疫情影響，去年只辦了三場活動，其中兩場還是以線上出席為主；但是講座內容特別著重對企業的實用性，讓出席的台資企業代表直接了解具體的法規和可做為選項的方案，所以每場活動都吸引許多台資企業負責人爭相報名出席。今天這場講座則首次改由上海市台辦指導、上海市台灣同胞投資企業協會主辦。

過去三年全球政經局勢在中美貿易戰、新冠疫情、全球通漲和俄烏戰爭的影響下出現很大的波動，大陸外貿出口也受到一定程度的衝擊，為了優化外貿營商環境、促進外貿平穩發展，大陸各級政府也採取一系列措施協助企業度過難關。今天這場講座介紹的內容與產品出口外銷企業息息相關，50多家上海台資企業負責人、財務主管早早就報名到場聆聽講座。

今天的講座由上海市稅務局第二分局副局長劉震宇和市稅務局二分局汪洋、石雷兩位專家主講，他們為出席的台資企業代表介紹大陸2022年出台的「國家稅務總局關於進一步便利出口退稅辦理促進外貿平穩發展有關事項的公告」和「國家稅務總局上海市稅務局等十部門關於印發<上海市關於進一步便利出口退稅辦理 優化外貿營商環境的若干舉措>的通知」兩份文件，詳細說明文件提到關於完善出口退（免）稅企業分類管理、優化出口退（免）稅備案單證管理、完善加工貿易出口退稅政策、精簡出口退（免）稅報送資料、拓展出口退（免）稅提醒服務、簡化出口退（免）稅辦理流程、簡便出口退（免）稅辦理方式、完善出口退（免）稅收匯管理等措施，以及稅務單位如何進一步便利出口退稅申報、進一步提升出口退稅質效、進一步優化外貿營商環境。

▲上海市稅務局專家為與會台商代表詳細解讀相關政策。（圖／記者趙禕攝）

專家們也為台資企業解說大陸關於出口退（免）稅企業分類管理的問題，包括分類管理原則、分類管理標準、分類管理舉措、分類管理評定等。今天的活動讓出席的台商代表更清楚了解大陸稅務部門在優化外貿營商環境、助力企業外貿發展、落實出口退稅支持外貿政策、創新便利化服務舉措等方面所做的工作。

上海市台協會長張簡珍感謝上海市台辦、市稅務局和市商務委的大力支持；她表示，相關部門主動服務將惠企政策送上門，希望會員企業用好用足出口退稅等方面的各類外貿支持政策，共同促進台企實現高質量發展。

▲上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）