　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

稅務專家詳解政策支持在滬台企拼外貿

記者趙禕/上海報導

針對在上海台資企業所舉辦的「台商大講堂」講座今天再度開講，主辦方請來上海市稅務局專家為台資企業詳細介紹大陸為了優化外貿營商環境、促進外貿平穩發展所發布的出口退稅措施，吸引了50多家上海台資企業負責人、財務主管出席聆聽。

▲今年首場「台商大講堂」講座今天開講。（圖／記者趙禕攝）

▲今年首場「台商大講堂」講座今天開講。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦在2021年舉辦首場「台胞台商大講堂」講座之後，受到新冠疫情影響，去年只辦了三場活動，其中兩場還是以線上出席為主；但是講座內容特別著重對企業的實用性，讓出席的台資企業代表直接了解具體的法規和可做為選項的方案，所以每場活動都吸引許多台資企業負責人爭相報名出席。今天這場講座則首次改由上海市台辦指導、上海市台灣同胞投資企業協會主辦。

過去三年全球政經局勢在中美貿易戰、新冠疫情、全球通漲和俄烏戰爭的影響下出現很大的波動，大陸外貿出口也受到一定程度的衝擊，為了優化外貿營商環境、促進外貿平穩發展，大陸各級政府也採取一系列措施協助企業度過難關。今天這場講座介紹的內容與產品出口外銷企業息息相關，50多家上海台資企業負責人、財務主管早早就報名到場聆聽講座。

今天的講座由上海市稅務局第二分局副局長劉震宇和市稅務局二分局汪洋、石雷兩位專家主講，他們為出席的台資企業代表介紹大陸2022年出台的「國家稅務總局關於進一步便利出口退稅辦理促進外貿平穩發展有關事項的公告」和「國家稅務總局上海市稅務局等十部門關於印發<上海市關於進一步便利出口退稅辦理　優化外貿營商環境的若干舉措>的通知」兩份文件，詳細說明文件提到關於完善出口退（免）稅企業分類管理、優化出口退（免）稅備案單證管理、完善加工貿易出口退稅政策、精簡出口退（免）稅報送資料、拓展出口退（免）稅提醒服務、簡化出口退（免）稅辦理流程、簡便出口退（免）稅辦理方式、完善出口退（免）稅收匯管理等措施，以及稅務單位如何進一步便利出口退稅申報、進一步提升出口退稅質效、進一步優化外貿營商環境。

▲上海市稅務局專家為與會台商代表詳細解讀相關政策。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市稅務局專家為與會台商代表詳細解讀相關政策。（圖／記者趙禕攝）

專家們也為台資企業解說大陸關於出口退（免）稅企業分類管理的問題，包括分類管理原則、分類管理標準、分類管理舉措、分類管理評定等。今天的活動讓出席的台商代表更清楚了解大陸稅務部門在優化外貿營商環境、助力企業外貿發展、落實出口退稅支持外貿政策、創新便利化服務舉措等方面所做的工作。

上海市台協會長張簡珍感謝上海市台辦、市稅務局和市商務委的大力支持；她表示，相關部門主動服務將惠企政策送上門，希望會員企業用好用足出口退稅等方面的各類外貿支持政策，共同促進台企實現高質量發展。

▲上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

ET快訊
中華隊派江少慶先發打義大利　全力拚本屆首勝
精製糖是慢性毒藥！　營養師曝「2大陷阱飲品」：別傻喝了
義大利首戰延長賽6比3勝出　古巴預賽苦吞2連敗
快訊／板橋男「雙腳懸空」坐頂樓陽台！警消拉封鎖線勸阻中
買房拖3年沒交屋！他開門見「家被灑土種青蔥」嚇傻
段宜康機車遭違停貨車「封印」　網喊：感謝陳歐珀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

活魚剖腹拉出「一把陽春麵」！她煮熟吃了...事後驚：那是寄生蟲

稅務專家詳解政策支持在滬台企拼外貿

兩岸恢復10航點！　國台辦：和平交流是共同心聲

荷蘭加入圍剿！收緊晶片出口　陸外交部堅決反對：已提出交涉

深圳富士康傳大撤離「拆生產線轉移印度」　官方：運轉正常

港媒：港澳辦升格擴權　兩會閉幕後公布

習近平：提高一體化國家戰略體系　強化國防工業

澳洲被曝「逾百噸摻雜質金條」賣到中國　上海金交所否認：不實

汽車業務和客戶「面對面跪拜」讓他不解　1原因結案網讚：行家

流感也封控？西安發流感應急預案　下令「必要時停工停市停課」

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

調皮男模仿海底撈變臉！　被本尊發現抓去一起表演

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

活魚剖腹拉出「一把陽春麵」！她煮熟吃了...事後驚：那是寄生蟲

稅務專家詳解政策支持在滬台企拼外貿

兩岸恢復10航點！　國台辦：和平交流是共同心聲

荷蘭加入圍剿！收緊晶片出口　陸外交部堅決反對：已提出交涉

深圳富士康傳大撤離「拆生產線轉移印度」　官方：運轉正常

港媒：港澳辦升格擴權　兩會閉幕後公布

習近平：提高一體化國家戰略體系　強化國防工業

澳洲被曝「逾百噸摻雜質金條」賣到中國　上海金交所否認：不實

汽車業務和客戶「面對面跪拜」讓他不解　1原因結案網讚：行家

流感也封控？西安發流感應急預案　下令「必要時停工停市停課」

《黑暗榮耀2》剩幾小時上線！Netflix「伺服器已準備好」可容5000萬人觀看

Dacia全車系推Extreme版！新增雪松綠、黑色車頂架　散發越野感

日本妹困惑「台灣人衝突特性」！交通亂卻不插隊　眾人曝背後真相

《刀劍神域 異絆集結》10／5發售　ReoNa獻唱主題曲VITA

統一大方配息每股3.15元創五年新高　現金殖利率達4.57%　

活魚剖腹拉出「一把陽春麵」！她煮熟吃了...事後驚：那是寄生蟲

義大利打得比較好　古巴教頭：遺憾沒能贏球

灰熊無法奪冠因為有這白痴！　格林怒酸「勇士公敵」是小丑

新北三峽綠茶季3／18登場　台北大學校園品茶野餐

稅務專家詳解政策支持在滬台企拼外貿

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

大陸熱門新聞

共軍美女飛官成人大　晉升速度像搭直升機

兩岸恢復10航點！　國台辦回應了

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

她在圖書館全裸選書！4秒片震撼眾人

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

麥卡錫可能訪台？　陸學者：美國別犯歷史錯誤

漁夫捕獲1公尺長生物全身閃銀光　真實身分曝

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

老闆生理期來「員工全放假」！背後原因暖爆

美投資大佬錢卡在上海出不來　示警在中國投資要小心

3人新車旁面對面跪拜　1原因結案網讚：行家

養豬場捕獲校花級正妹！釣出本尊低調回應

深圳富士康傳拆生產線轉移印度　官方：運轉正常

蔡天鳳案29歲女網紅被捕　戴頭套被押回住宅

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

周刊爆台灣元老級饒舌歌手猝逝

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

宥勝認錯「怪罪過老婆很多年」！

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

陰毛2大作用曝！「全部剃光」恐衍生1問題

梁培開轟助中國破蛋　6局1比3落後日本

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面