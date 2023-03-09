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南投縣環保防災競賽第2屆起跑　南投國小學生包辦前3名

▲南投國小包辦第2屆南投縣環保防災競賽前3名。（圖／慈濟基金會提供，下同）

▲南投國小包辦第2屆南投縣環保防災競賽前3名。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

慈濟基金會與南投縣政府教育處、環保局、消防局共同策畫，於3月8日在慈濟南投聯絡處舉辦電競比賽，縣長許淑華、南投市長張嘉哲率領團隊出席；最後獲得晉級國際盃資格的前10名選手出爐，前3名都由南投國小學生包辦。

慈濟基金會表示，去年9月即與縣政府著手合作策劃第2屆「PaGamO環保防災小勇士養成計畫」，期間發動志工進入58所國小，陪伴166班、共3000位六年級生，進行「班級賽」、「校內盃」，產生171位進入昨天的「南投縣盃環保防災勇士PK賽決賽」，決賽前10名可晉級參加國際盃全球總決賽。

▲南投國小包辦第2屆南投縣環保防災競賽前3名。（圖／慈濟基金會提供）

除了許淑華、張嘉哲，縣府秘書長洪瑞智、教育處長王淑玲、環保局長李易書、衛生局長陳南松、民政處長林琦瑜、縣議員林儒暘等人都到場，為進入決賽的師生加油打氣；最後由南投國小劉軒辰、張善喆、黃郁烜脫穎而出，包辦前3名。

▲南投國小包辦第2屆南投縣環保防災競賽前3名。（圖／慈濟基金會提供）

許淑華除頒獎給前10名學生及老師表示祝賀，更宣布將會加碼獎勵參與活動的師生；她回顧去年全國總決賽，南投縣獲第2、3、6名，勉勵今年前10名得同學參加4月9日總決賽時能有更優異的成績，也指出南投有好山好水的條件來推廣永續發展，縣府配合慈濟辦理這次活動，透過電競讓學生們了解環保、防救災等知識，非常有意義。

慈濟基金會副執行長張宗義表示，競賽雖僅15分鐘，但題目包含12項跟日常生活中息息相關的主題，希望未來有更多學校參加，也感恩所有參與的機關團體學校協助。

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南投縣環保防災競賽南投國小

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