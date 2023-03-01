舊愛參選市長...她揭恐怖情人黑歷史　女星楊麗菁挨告結果曝

▲楊麗菁(左)被龔偉綸控告違反《選罷法》案偵結不起訴。（資料照／合成圖）

記者劉昌松／台北報導

藝人楊麗菁在去年九合一大選期間，在臉書透露，新竹市長候選人「竟然有這位龔偉綸先生」，她曾控訴對方是恐怖情人，「為什麼這一次選委會讓他通過競選新竹市長登記，沒有審核機制嗎？這樣一個聲名狼藉的騙子！」龔偉綸控告楊麗菁涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選等罪，台北地檢署1日將她處分不起訴。

楊麗菁在2022年11月26日在臉書po文，指龔偉綸「總是以參選為由到處募款，之前還謊報學歷偽造文書被判刑，這樣的騙子居然還可以越選越大，竟然可以去登記選市長？是不是台灣詐欺詐騙罪判得太輕了呢？」她透露，當初在不知情的情況下被對方傷害，「欺騙！傷害！恐嚇！讓我心力交瘁！那是我最不願意想起的往事。」楊麗菁稱當初兩人對簿公堂，最後法院宣判龔偉綸賠償新台幣30萬元，「但是他從此脫產失蹤，一塊錢也沒付」。

以無黨籍參選新竹市長的龔偉綸落選後發聲明指出，參選全依照選委會程序流程申請辦理選舉，沒有楊麗菁所謂的利用選舉進行募款，他這次完全沒做募款活動。龔偉綸請楊麗菁言行舉止勿再涉及人身攻擊、毀謗等網路言論霸凌，若有任何疑問請直接致電給他進行調解，他的電話20年未變更過，若爾後持續接收到楊對他的惡意毀謗，將正式提出各項刑事告訴。

事後龔偉綸果然到警局提告，但台北地檢署檢察官調查後，認為楊麗菁是根據自身經驗發表評論，而龔偉綸當時是地方首長參選人，過往言行可受公評，因此認為楊麗菁罪嫌不足，處分不起訴。

龔偉綸曾在2016年間申請參選第9屆立法委員，參選學歷登記為「國立台北教育大學法律教育學系」，結果被抓包北教大根本沒有這個系所，龔因觸犯使公務員登載不實等罪，被判刑3月，可易科罰金確定。2018年九合一大選時，龔偉綸登記參選台北市議員，只收到唯一一筆民眾捐贈，卻忘記申報政治獻金，被監察院發現後送辦，翁偉綸坦承犯行，台北地檢署依違反《政治獻金法》給予緩起訴處分1年，條件是繳庫10萬元。