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球迷看完WBC驚「當年王建民超猛」投滿6局0失分：還壓制日本隊

▲王建民洋基40號時期。(圖／達志影像／美聯社)

▲王建民洋基40號時期。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

2023世界棒球經典賽（WBC）首輪有單場最多65球的限制，中華隊首戰對上巴拿馬，先發投手胡智爲用掉超過65球，接下來的預賽無法再上場，就有球迷回憶，10年前王建民兩場先發頂好頂滿，投6局0失分，甚至還壓制「夢幻日本隊」，超級猛。對此，球迷也大讚直呼「王建民根本是神」。

原PO在PTT發文，「當年王建民完投6局0失分，是不是真的很猛？」昨晚看了兩隊的投手，中華隊先發投手胡智爲3局用完65球被換下，巴拿馬的先發投手則是2局後被換下，「早上荷蘭也是4局換人，古巴3局換人」。

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原PO接著提到，同樣都是65球的規定，10年前的王建民6局頂好頂滿，還0失分。不只對上澳洲有這樣的成績，連打日本ALL STAR都是6局0失分，他不禁好奇問「當年王建民能這樣投，是不是真的很猛？」

貼文一出，網友一面倒大讚王建民當年的神猛，「王建民當時就是MLB（美國職棒）ready等級」、「猛的不是沒掉分，是65球吃六局」、「你現在才知道老王的猛嗎」、「已經不是猛能形容了，是神」、「就是穩」、「他就是台灣投手的天花板了」、「你就知道當年為啥能靠王把中職救起來」、「強度不是現今投手可比」、「當然猛，猛到每間早餐店都要訂報紙」，「更可怕的是老王當時已經下坡好幾年了，巔峰會更扯」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲王建民的球技，至今仍讓許多球迷讚嘆 。（圖／翻攝自PTT）

其中，就有網友感嘆，「可怕的是，我們10年過去了，還是只有老王，投手根本沒人」、「原來已經10年了」、「10年後還在王建民，20年後我看也是」、「超懷念2013陣容」、「台灣是不是沒有人才了」。

王建民用招牌伸卡球闖大聯盟，受跑壘受傷影響未能持續維持好表現，2013年是他生涯重建期，披上國家隊戰袍帶領中華隊前進東京第二輪決賽，也讓他獲得重回美職的機會，效力藍鳥時期重返大聯盟。

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