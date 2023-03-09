台中大里母子雙屍命案　父目睹「兒遭綁床上亡」悲喊不解

記者黃翊婷／綜合報導

台中市大里區8日發生母子雙屍命案，陳姓屋主（66歲）工作結束返家，驚見37歲兒子遭綁在床上割喉慘死，62歲妻子手腕也有刀傷，2人已經明顯死亡。陳男表示，妻子近日雖然有失眠狀況，但家中氣氛和樂，家人之間沒有衝突，實在想不明白為什麼會發生這樣的事情。

▲台中大里驚傳母子雙屍命案。（圖／民眾提供）

陳男和妻子、兒子平時從事磁磚工作，8日原本也要一起出門工作，但兒子感冒，妻子近日睡眠不佳，所以只有他一人外出，母子留在家中休息，沒想到當日傍晚6時許返家，卻看到妻兒倒臥在臥室血泊之中，現場血跡斑斑，嚇得他趕緊報案。

霧峰警分局成功派出所警員接獲報案趕抵現場，發現母子倆已經明顯死亡，兒子被綁在床上，頸部有刀傷，母親則是手部有刀傷，但現場並無打鬥痕跡，家中財物也沒有短少，目前初步排除外力介入；此外，現場還發現疑似凶器的水果刀、安眠藥等物品。

這起案件究竟是母殺子再自殺或是其他原因，目前仍有待警方進一步調查釐清，母子倆的確切死因也將在今日（9日）進行解剖確認。

根據《聯合新聞網》報導，鄰居聲稱陳家兒子疑似有弱智狀況，但陳男表示，兒子只是有過動傾向，雖然妻子近日受失眠所苦，可是家中氣氛還算和樂，家人之間也沒有衝突，他和女兒都想不明白為何會發生這樣的事情。