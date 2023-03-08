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獨／台中大里驚傳2死命案　男子被綁床上身中數刀明顯死亡

▲▼救護車,快訊,急救,搶救,車禍,醫護。（圖／記者陳雕文攝）

記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中市大里區驚傳2死命案！大里區美群路8日晚間接獲報案，一戶民宅內有一對母子死亡。警消到場時，發現37歲男子被綁在床上、脖子有割傷，明顯死亡；另一62歲女性手腕有刀傷，也無生命跡象。事發原因正在釐清中。

據悉，屋主今晚6點多回到家，發現老婆跟兒子倒臥在臥室。警消到場後發現2人明顯死亡，沒有送醫，初步排除外力介入，正在釐清是否母殺子再自殺或其他原因。

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