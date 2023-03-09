6寶媽出國整型！途中慘遭毒梟綁架　3親友陪同2慘死

實習記者蘇敏禎／綜合報導

美國一名6寶媽在3名親友的陪同下，開車跨境到墨西哥整型，不料卻被當地毒梟綁架，美國與墨西哥政府在當地時間7日證實找到4人，但有2名陪同親友已不幸身亡。

綜合外媒報導，美國女子華盛頓麥姬（Latavia Washington McGee）欲到墨西哥塔茅利巴斯州（Tamaulipas）馬塔摩洛斯（Matamoros）進行腹部拉皮的整型手術，她在表親伍達德（Shaeed Woodard）、朋友威廉斯（Eric Williams）以及布朗（Zindell Brown）共3名親友陪同下，4人自駕小客車於3日出發。

LATEST: Two American survivors of a kidnapping in Mexico are back in the United States, sources say. https://t.co/hU0DCtspBU — ABC News (@ABC) March 7, 2023

4人到達馬塔摩洛斯時卻迷了路，他們透過手機向診所問路，但因該地區訊號不佳而難以找到正確的路。不料，不久後卻慘遭墨西哥毒梟在光天化日下「開槍掃射並綁架」。

目擊者稱，華盛頓麥姬的白色小客車在路上與一輛車發生擦撞，隨及一輛白色皮卡到達現場，數名男子拿著步槍包圍華盛頓麥姬的車，且逼迫他們下車，隨後將他們綁走，而華盛頓麥姬的車也有彈孔。

Wife of American kidnapped in Mexico speaks out https://t.co/cWC6VjAAki pic.twitter.com/Sl1lDEoD4P — The Hill (@thehill) March 7, 2023

塔茅利巴斯州長比利亞雷亞爾（Américo Villarreal）表示，警方於7日在馬塔摩洛斯一幢木屋內尋獲4人，也成功逮捕1名看守木屋的嫌疑人。不幸的是，伍達德及布朗已經死亡，而威廉斯腿部中3槍、華盛頓麥姬則是毫髮無傷。

▲警方於小木屋找到華盛頓麥姬及其親友。（圖／路透）

調查人員表示，墨西哥販毒集團可能是將華盛頓麥姬及其親友誤認為海地的毒梟，才會綁架他們，但此次事件也造成墨西哥一名無辜女子因遭毒梟的流彈誤擊身亡。