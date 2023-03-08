預防口咽癌！綠委籲HPV公費疫苗納入男性　薛瑞元：半年內研議方案

▲公費HPV疫苗目前僅提供國中女性接種。（圖／台灣癌症基金會提供）

記者嚴云岑／台北報導

為預防子宮頸癌，衛福部自2018年12月起提供國中女學生公費HPV疫苗接種服務，2020年接種率已達88%，民進黨立委蘇巧慧、洪申翰今（8）日於立法院呼籲，應將男性納入公費對象，預防口咽癌等疾病。對此，衛福部長薛瑞元表示，半年內會研議擴大男性施打方案。

衛福部長薛瑞元至立法院社福衛環委員會報告業務概況並備詢，民進黨立委洪申翰、蘇巧慧質詢提出HPV疫苗不僅可預防女性好發的子宮頸癌，也可替男性預防口咽癌等疾病，建議公費對象不應僅限女性，男性也應納入。

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洪申翰舉例，聯合國世界衛生組織（WHO）統計已有38個國家將男女兩性納入接種HPV疫苗，包含英、美、德、法、紐西蘭、澳洲等國家。

曾有醫學專家指出，英國2008年起，無論男女從11到13歲施打疫苗，子宮頸癌降低87％。洪申翰在質詢時提到，根據國民健康署統計，2020年入學國中女生公費施打HPV疫苗接種率已達88%，顯見成效良好，台灣也應跟上先進國家的腳步，擴大男性也能夠公費施打。

蘇巧慧也表示，目前國家投注於HPV防制的措施適用範圍都僅限女性，「會讓社會產生防治HPV只跟女性有關的錯覺。」建議衛福部應不分男女，提供HPV疫苗注射費部分負擔。

對此，薛瑞元表示，資源使用有「競合」問題，因為男性和HPV有關的癌症，發生率與子宮頸癌差很多，衛福部可以做前期研究，看幫哪些對象接種符合成本效應考量，將於半年內研議出擴大男性公費施打HPV疫苗方案。