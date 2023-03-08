孫沉迷博弈！逼簽458萬本票「人被押走」　阿公衝警局救人

▲彰化男子玩博弈簽458萬本票被警方救援。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

嚇！彰化北斗鎮1名年約20歲男子，沉迷線上博弈，日前被2名男子開車強行帶走，逼簽下485萬元本票，男子阿公嚇的到警局報案，警方據報後隨即調閱監視器追查，在田尾鄉攔截圍捕，並在車內查扣到本票借據一張，並將男子平安救出，警詢後，2犯嫌依妨害自由、恐嚇取財等罪等罪嫌移送。

北斗警分局指出， 6日傍晚，1名神情緊張的老翁到北斗分局北斗派出所報案，經值班員警詢問，得知有2名陌生男子闖入家中，將他的孫子強行帶走。員警隨即掌握犯嫌車輛移動路線及方向，並迅速通報勤務指揮中心指揮線上巡邏警網，前往攔截圍捕，最終在田尾鄉將其包圍。

▲北斗警方在田尾鄉攔截到犯嫌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員警當場發現被害人坐在該車後座，並向警方表示因債務，遭張姓駕駛及許姓副駕駛違反意願強行載離住處，警方依法將張及許2人依現行犯逮捕，並在其車內查扣到借據等相關證物移送地檢偵辦。

北斗分局長吳詠傑強調對於犯罪的行為絕不寬貸，必定以轄區民眾安全為己任，不允許任何違法的行為，若民眾發現周遭有可疑人物，請務必立即通報，以保障人民生命財產安全。

▲2犯嫌被警方移送。（圖／記者唐詠絮翻攝）