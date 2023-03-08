投保慘遭無良女業務詐走3447萬　法官將傳仔仔夫妻出庭對質

記者黃哲民／台北報導

藝人「仔仔」周渝民的嬌妻喻虹淵2019年透過保險業務員馮瑤華代繳保費，卻遭馮女私吞3447萬餘元，喻女被保險公司催繳才知上當，怒告馮女涉嫌詐欺取財，台北地院今開庭時，馮女仍堅稱僅騙走4期保費共2700餘萬元，否認收到最後1期保費684萬餘元，公訴檢察官聲請傳喚周渝民夫妻出庭與馮女對質，法官諭知擇期再開庭。

▲保險業務員馮瑤華(後)涉詐走藝人周渝民夫妻3447萬餘元保費，到北院開完庭拉著律師袖子閃躲記者採訪，律師要她「不要拉著我！」（圖／記者黃哲民攝）

周渝民夫妻今沒到庭，2人委任律師當庭強調喻虹淵與馮女僅有投保關係、否認外傳雙方是閨蜜，委任律師庭外表示未獲授權，無法回應夫妻倆是否願出庭。全身包緊緊的馮瑤華開完庭看到記者，躲到律師身後一路抓住西裝袖子閃避，律師忍不住要她：「妳不要拉著我！」律師表示，會勸馮女賠償，但雙方對於馮女到底A走4期還是5期保費喬不攏，因此和解仍觸礁。

檢方起訴指出，現年55歲的馮女擔任保險經紀人，2018年間，馮女借用保險經紀主管名義，遊說喻女購買遠雄人壽6年期儲蓄型保險，保費總額4500萬元，分6期每期繳納684萬餘元，喻女相信馮女的專業，簽約購買並設定個人帳戶自動轉帳繳納，第1期保費準時入帳。

▲保險業務員馮瑤華(中)涉詐走藝人周渝民夫妻3447萬餘元保費，到北院開完庭躲靠律師閃避記者採訪。（圖／記者黃哲民攝）

但馮女因本身缺錢周轉，竟起歹念涉將喻女當成ATM應急，她跟喻女謊稱轉帳繳納保費過高，可能會引起注意被查稅或被懷疑涉嫌洗錢，建議喻女改用現金支付，可交給她直接繳回公司，喻女沒想到會遭設局，把第2期寶費用現金交給馮女，結果被私吞。

2021年要繳第3期保費前，馮瑤華涉謊稱預繳可享保費折扣優惠，取信喻虹淵一次拿到後續4期保費，結果同年9月間，喻女接到遠雄人壽催繳保費通知單，一查才知道遭馮女挪用、已經要不回來，憤而提告。

馮瑤華今出庭坦承A走喻虹淵4期保費共2700多萬元，其中後3期確實以預繳可享最後1期保費減半優惠，但她沒收取最後第6期保費，也沒說壽險公司帳務系統出錯藉此搪塞喻女，法官反覆訊問馮女能否提出證據，馮女說手機壞了遺失對話紀錄，她曾寫1張A4紙拍照傳給喻女可是忘了寫什麼。

法官聽完不禁搖頭「想挖出對妳有利證據，什麼都沒有」，提醒馮瑤華「這樣的答辯方式對妳很不利」，檢方因此聲請傳喚周渝民夫妻出庭作證，與馮女對質究竟有無騙走第6期保費，法官諭知擇期再開庭。