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2小時看100部電影！《影･響 台灣》草地音樂會　走進時光隧道

▲▼文化部長史哲（圖左三）及協辦單位國家影視聽中心特別舉辦《影･響 台灣Ⅱ 台灣電影100年100部 草地音樂會》媒體發佈會，現場邀請到中華民國電影基金會董事長朱延平導演（圖左二）、國家影視聽中心年度形象大使蔡振南（圖右三）、音樂創作人陳明章（圖右二）、高雄愛樂基金會執行長朱宏昌，為週末全台最大藝文活動揭開序幕！（圖／國家影視聽中心提供）

▲《影･響 台灣Ⅱ 台灣電影100年100部 草地音樂會》媒體發佈會，文化部長史哲（中）與導演朱延平（左2）、國家影視聽中心年度形象大使蔡振南（右3）、音樂創作人陳明章（右2）、高雄愛樂基金會執行長朱宏昌（左1）共同揭開序幕。（圖／國家影視聽中心提供）

記者林育綾／台北報導

為迎接金馬60，《影･響 台灣Ⅱ 台灣電影100年100部 草地音樂會》將於3/11-12於高雄美術館草坡演出，串接100部台灣電影畫面及音樂，透過53首現場交響樂演奏，讓觀眾重新召喚見證光影故事的感動。文化部長史哲也提到，今年將加倍預算舉行金馬獎60，壯大台灣內容，並以我們自己創造的內容為傲。

從台灣電影可以看見在地不同時代風貌，因此也可以說「台灣電影」就是「台灣人的記憶」。過去常在金馬獎頒獎典禮，看到精采的電影主題曲的組曲表演，《影･響 台灣Ⅱ 台灣電影100年100部 草地音樂會》將擴大這樣的節目製作，加入讓人記憶深刻的電影配樂，透過53首電影樂曲現場演奏，並由金馬剪輯師林雍益操刀，將經典影片交叉剪輯，重新召喚人們初次見證光影故事的悸動。

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文化部史哲有感2016年仍任高雄市文化局長時，邀請藍祖蔚，集合了50年來，橫跨三個世代、50部的電影配樂與主題曲，正式開啟了首次的「台灣電影交響音樂會」。他表示，創作、電影、音樂代表的是一代一代人的記憶，藉由電影、交響樂將觀眾帶入時光隧道，進入當年的記憶、情緒及畫面。而這一次，等於2個小時看100部電影，「這真的是影響臺灣，也是屬於全民的國家記憶庫」。

記者會上史哲也宣布， 將以《影響・台灣II 台灣電影100年100部》作為序幕，迎接金馬60，文化部也將加倍預算，補助金馬執委會辦理金馬獎60、金馬影展等，期盼從創作、再製、再演等等一切的方法，壯大台灣內容。

今年的節目製作人、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚也分享，「有一句話說電影會散場，戲院會打烊，但電影音樂不會。很難忘記第一次看《戀戀風塵》，聽吉他聲一下，電影的歲月和山河就穿越而來，這就是電影音樂的魅力。」

▼影／《影･響 台灣Ⅱ 台灣電影100年100部 草地音樂會》宣傳片：

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