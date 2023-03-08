黑幫春酒找170辣妹迎賓　萬豪拒設攔檢點...分局長震怒撂話！

記者邱中岳／台北報導

竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會連續2天接力舉辦春酒，陣仗之大引起多方關注，而舉辦地點均選在北市中山區大直萬豪酒店，但警方指出，當時派出警力在門口設置盤查點，卻被飯店拒絕，讓黑幫成員安排辣妹在門口迎賓，中山分局長陳金城當場震怒，警告飯店若消極配合，將封鎖飯店周圍強勢執法。

▲黑幫在大直萬豪酒店辦春酒，找170名辣妹迎賓，卻拒絕警方在門口設攔檢點盤查。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，中山區大直萬豪酒店，2008年由「飯店教父」劉文治籌資2百億成立，劉文治政商關係良好，許多政治人物舉辦餐會都選擇該飯店，逐漸成為台北政商圈宴客的首選。

竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會接連兩天在萬豪舉辦春酒，8日晚間「小英之友會」也在此舉辦餐敘活動，大直萬豪酒店可以說是目前大型活動餐敘的新寵。

不過，黑幫高調舉辦春酒引發爭議，萬豪因拒絕中山分局警員在大門口設立攔查點盤查進出人員，並讓黑幫找來的170名辣妹在門口迎賓（下圖，翻攝抖音），引起警方不悅。

中山分局分局長陳金城當場震怒，不理解飯店業者為何消極配合黑幫囂張作為，當場警告飯店將加強「飯店周圍」強勢執法。現場警員指出，黑幫成員因大型飯店管制嚴謹，因此喜歡在大型飯店舉辦春酒，這樣可以避免警方盤查。

大直萬豪酒店也曾在2022年3月底，發生董座的賓利車在門口遭人開槍襲擊，當時嫌犯直接坐進去賓利車內，還朝後座開槍後落跑，最後警方在萬華商旅將嫌犯逮捕送辦。