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社會 社會焦點 保障人權

懷疑前妻婚內劈腿！家暴男丟汽油彈燒死情敵　拒認罪重判20年

記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投37歲周姓男子因不滿陳姓前妻離婚前，疑與52歲黃姓代工廠老闆有染，在保護令期間跑到黃男家裡丟汽油彈洩憤，導致黃男全身60%、2到3度的燒燙傷，搶救不治身亡，陳女及時逃出未受傷。由於周男至今拒絕認罪，未與死者家屬調解，法官審理後，依殺人、殺人未遂罪合併量處20年有期徒刑。

▲▼ 疑前妻與老闆有染！醋男丟汽油彈縱火　害他「全身著火」命危。（圖／民眾提供）

▲周男不滿前妻曖昧工廠老闆，丟汽油彈縱火，老闆搶救後不治。（圖／民眾提供，下同）

回顧此案，周男與陳姓前妻在2020年離婚後，陳女到緞帶代工廠工作，周因曾對陳女家暴，法院已核發保護令不得接近前妻。周男知悉陳女與黃姓老闆有曖昧，懷疑前妻未離婚時就出軌，於2021年12月26日下午3時許，持汽油彈酒後騎車前往黃男位於南崗二路的住宅理論。

途中雙方爆發衝突，周一氣之下持汽油縱火，導致黃全身60%面積、2到3度的燒燙傷，自己也受輕傷，而黃經送醫插管搶救幾天後仍不治身亡，陳女因趁隙逃離現場未遭到波及。

審理時周坦承案前曾酒後騎車，並在保護令期間持汽油潑灑黃及家中設備，但否認殺人、放火罪行。

法官根據陳女證詞、黃男屍體相驗證明書、現場照片已及火災原因調查鑑定書等資料，認定周懷疑前妻在婚姻期間搞外遇，憤而放火導致黃死亡，致使屋內多數物品燒毀、多處空間被燒得焦黑，犯罪情節重大，雖坦承部分犯行，但未與死者家屬、陳女與該屋的屋主成立調解，認定周男犯行明確，殺人罪處16年有期徒刑、殺人未遂罪8年，合併量處應執行20年。至於酒駕部分另外判刑4月，得易科罰金。

▲▼ 南投周姓男子丟汽油彈縱火，害前妻的黃姓老闆全身著火。（圖／記者高堂堯翻攝）

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