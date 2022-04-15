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雕刻家韓旭東個展　體現「新與變」雕刻藝術

▲雕刻家韓旭東個展，體現「新與變」雕刻藝術

▲雕刻家韓旭東，以無師自通的強大能量，體現「新與變」雕刻藝術。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

畢業於台灣大學人類學系的雕刻家韓旭東，以無師自通的強大能量，一路走來創作了30年，累積400多件作品；在藝術的馬達驅動下，與人的互動交流中，再次體現了「新與變」的雕刻藝術，讓雕刻成為深具哲理的動態美學，即日起至5月1日於桃園市政府文化局舉辦「digitalWrite (韓旭東雕刻)」個展，展出近25件雕刻創作分享市民。

▲雕刻家韓旭東個展，體現「新與變」雕刻藝術

文化局指出，本次的展覽「digitalWrite」主題源起，於2019年初，韓旭東看了女兒機械系參考書後獲得啟發，遂上網自修了程式語言，而且將學習到的知識，融入木材雕刻創作。木雕作品經過縝密計算與刻度，原木的溫潤與質樸，結合動力馬達驅動，使得他在經年雕鑿灰飛木絮沉澱後，成就其饒富哲學意趣，吐露生命哲理且具時代容顏的「數位木雕」美學。

▲雕刻家韓旭東個展，體現「新與變」雕刻藝術

在創作中，韓旭東以一種苦行僧方式，為自我雕塑藝術留下歷史紀錄，他雕刻作品中的「新與變」，可以從早期傳統木雕創作和近年數位作品，仔細鑑賞其變化；其創作的座右銘是「求新求變，莫忘初衷」，在雕刻刀動勢剛柔轉化下，雕鑿出了藝術家生命靈魂的軌跡。「digitalWrite (韓旭東,雕刻)」個展，於桃園文化局3樓第一展覽室及大廳展出，邀請市民朋友們蒞臨欣賞。

▲雕刻家韓旭東個展，體現「新與變」雕刻藝術

由於韓旭東母親是桃園大園人，他從小即在外婆家穿梭流連，對於桃園土地與人文自有深厚的情感聯結。因為創作上空間的需求，考慮到桃園和台北之間的交通有著地利之便，並且設立雕刻工作室需要寬敞的空間，乃在民國86年，舉家輾轉遷徙至桃園楊梅、龍潭，定居在幼年熟悉的土地上。

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