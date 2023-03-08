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7-11福袋「396萬瑪莎拉蒂」得主出爐！獎落2縣市　會員快查詢

▲▼7-11公佈福袋頭獎幸運得主！送出396萬元的瑪莎拉蒂Levante GT跑旅。（圖／業者提供）

▲7-11福袋頭獎幸運得主出爐！396萬元的「瑪莎拉蒂Levante GT跑旅」開獎了。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN福袋開獎了！今年販售超過40萬組福袋，頭獎祭出價值396萬元的「瑪莎拉蒂Levante GT跑旅」，還加碼再多抽一台跑旅及柏金包等，在律師見證下經直播開獎，兩部名車的幸運得主獎落台東、宜蘭，業者提醒有OPEN POINT會員快查詢，幸運車主可能就是你！

7-ELEVEN今年「開運金喜福袋」集結五大人氣動畫+兩大精品品牌，推出高達30款，總量超過40萬組限量福袋，開賣首周銷售超過9成；除福袋本身超值吸睛外，頭獎更祭出「396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅」，另還有光陽lonex S7R電動機車、Klook萬元旅遊金等大獎，更針對全系列福袋特別規劃「加碼再抽」活動，額外再送一台396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅、市價86.6萬柏金包，總價值超過1000萬元。

▲▼7-11公佈福袋頭獎幸運得主！送出396萬元的瑪莎拉蒂Levante GT跑旅。（圖／業者提供）

▲7-11開獎了！有買福袋的會員快查詢，幸運得主可能就是你。（圖／業者提供）

昨（7）日晚間直播中，在律師見證下，公開抽出開運新春福袋各獎項幸運得主，頭獎瑪莎拉蒂Levante GT跑旅獎落台東，序號為「5JM99E23ASB8T」，該名會員購買499元福袋，就幸運晉升百萬車主！

另特別規劃的加碼再抽活動，也抽出瑪莎拉蒂Levante GT跑旅獎落宜蘭，中獎序號為「90C4566A77」（主序號：PJNUD6AKYT5EY）；而柏金包的中獎序號為「4F5D2DB425」（主序號：M94QJVJBUN8F2），兩名幸運得主皆為購買1699元福袋加贈序號中獎。

7-ELEVEN表示，將於3月10日在活動網站公布中獎名單，中獎者請自行到活動網站下載並列印中獎回函、抽獎券正本及檢附相關資料，並於3月31日前以郵戳為憑完成兌獎程序。

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