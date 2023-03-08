離婚想討前妻財產...「冒牌大律師」只寫狀紙不開庭　男被坑65萬

▲高雄男子打離婚官司卻找上沒有律師執照的許姓男子遭騙錢。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子想追討前妻的財產，找上開法律事務所的許姓男子，許男沒有律師執照卻佯稱可以幫忙，不但先收了10萬5000元的律師費，後續又假借要假扣押、執行、擔保金等藉口，拿了55萬3000元，結果只幫黃男寫訴狀還沒去開庭，黃男才驚覺受騙，氣得提告，雄檢今（8）日偵結，依詐欺罪起訴許男。

檢方指出，黃男是在2018年4月間和妻子感情出現問題，雙方協議離婚，他找上開法律事務所的許姓男子幫忙，希望能把離婚官司處理好，順便能多拿一點前妻的財產，許男向黃男收了10萬5000元的律師費後，也替他寫訴狀呈交給高雄少家法院。

但高雄少家法院開庭期間，許男不但沒有代替黃男出庭，等黃男打贏官司後，許男又出現聲稱可以協助追討前妻的財產，但要黃男先支付執行費、執行保證金等，黃於是又匯了55萬3000元，結果許男拿到錢後竟人間蒸發，黃男調查後發現許男沒有律師執照，氣得報警提告。

檢方偵查時，許男坦承自己沒有律師執照，也的確向黃男收取相關費用，但當時有跟黃男說清楚，自己只是協助打官司，並沒有說要出庭，沒有騙人，檢方根據相關事證，認定黃男涉犯律師法和刑法詐欺罪，在今日偵結後，依詐欺罪將他提起公訴。