快訊／掰了3年妻網要他粉專「換名」　王心正：丟丟妹是我創立的

▲丟丟妹李明珊與丈夫王心正。（圖／翻攝自臉書樓頂揪樓下）

記者唐詠絮／台北報導

丟丟妹(李明珊)與丈夫王心正3年婚姻，今(1日)新北地院第4度調解，雙方達成離婚共識，對於當時的指控當庭也和解，傍晚王心正在臉書「丟丟妹」粉絲團，寫下536字長文，他在文中說是自己做得不夠好，並感謝110萬餘名的粉絲的支持，不過有網友問「丟丟妹沒了，該換個名字了」，王心正也解釋了。

今天王心正與李明珊的婚姻再度受到關注，丟爸「福哥」也說「女兒過得好最重要」，而王心正也說給彼此祝福，平和落幕收場，未來憑藉著本事在直播界各自努力。

王心正稍早也在臉書「丟丟妹」粉絲團對110萬餘名的支持網友寫下感觸，王心正說，對於婚姻的破裂，我深感内疚和自責。我承認在這段關係中，我也有不足和缺點，沒有做到足夠好。我曾經想過很多如果，如果我更努力，如果我更加關心她，如果我更有耐心，或許我們就不會走到這一步了。

王心正說「這段時間，我很感謝大家對我的關心和支持。每一則留言和訊息，都讓我感受到了你們的溫暖和鼓勵，這些都是我繼續前進的動力」，希望未來能夠和大家一起成長、一起進步。而有網友問「丟丟妹沒了，該改個名字」，王心正說「丟丟妹是我個人創立的，與我和李明珊的婚姻狀況無關」。我的創作和努力，與任何一段婚姻都是獨立的。

▲王心正發長文。（圖／翻攝自臉書丟丟妹）

以下為王心正全文：

親愛的粉絲們，我想在這裡分享一個消息，也是我個人的一個成長經歷，那就是我和李明珊的婚姻已經告一段落了。

對於婚姻的破裂，我深感内疚和自責。我承認在這段關係中，我也有不足和缺點，沒有做到足夠好。我曾經想過很多如果，如果我更努力，如果我更加關心她，如果我更有耐心，或許我們就不會走到這一步了。

但事實是我們已經到了這個地步，這讓我非常難過和沮喪，這段時間，我很感謝大家對我的關心和支持。每一則留言和訊息，都讓我感受到了你們的溫暖和鼓勵，這些都是我繼續前進的動力。

我知道，離婚對很多人來說是一個非常敏感的話題，但我希望在這裡能夠分享一點我的看法。婚姻對我來說，是一個非常重要的人生經驗，也是我成長的一部分。雖然這段婚姻最終沒有能夠走到一起，但我相信這對我們都是一個成長的機會。我們需要學會面對挫折和失敗，也需要學會尊重彼此的選擇和決定。

同時，我也想向大家表達我的感激。在這段時間，你們的支持和關心，讓我感到很溫暖。我很慶幸能夠擁有你們這麼多的粉絲，這也是我繼續努力的動力。我希望未來能夠和大家一起成長、一起進步。

最後，我想請大家繼續支持丟丟妹這個品牌。我們會一如既往地推出更多有趣、有意義的內容，也會繼續關注大家的需求和反饋，讓丟丟妹成為大家最喜愛的品牌之一。謝謝大家的支持和關心！

