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北院首宗國民法官案件3女將擔綱　她曾被佼佼誇：留口飯給我們吃

▲▼台北地院首宗國民法官法庭審理案件合議庭3位法官介紹，受命法官兼審判長林鈺珍與陪席法官洪甯雅參與撰寫模擬法庭研究報告，林鈺珍並手繪插圖。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院首宗國民法官法庭審理案件合議庭3位法官介紹。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

《國民法官法》今年(2023年)元旦起施行，台中地院在新制上路第5天拔得頭籌、審理全國第1件國民法官法庭案件後，但各地院後續遲未開張，直到今(8)日台北地院才出現全國第2件個案，將為國民法官參審制度增加更多實戰經驗，而北院中籤合議庭3位法官均為女性，在婦女節當天接下新制先驅者角色，被寄望藉由她們的專業能力與經驗，建立可供觀摩的範本。

台北地檢署今依酒駕肇事致人於死罪嫌，起訴去年(2022年)11月酒後開車撞翻前車、導致前車駕駛慘死的22歲男子李佳修，北院密切注意本案偵辦進度、研判將成北院第1件國民法官審理案件，今接收在押李男與卷證後，也立刻公開手動抽籤分案，務求一開始的程序就毫無瑕疵。

中籤受命審理本案的法官林鈺珍，是北院編制3個國民法官合議庭的第2庭審判長，她是司法官學院第52期結訓，任官至今10年，個性嚴謹持重、辦案認真，曾審理太陽花學運參加者自訴時任總統馬英九等4位官員涉嫌殺人未遂案，判馬英九4人均無罪，另審理國片導演鈕承澤所犯性侵案、判刑4年，最終經最高法院駁回上訴，就此定讞。

▲▼台北地院首宗國民法官法庭審理案件合議庭3位法官介紹，受命法官兼審判長林鈺珍與陪席法官洪甯雅參與撰寫模擬法庭研究報告，林鈺珍並手繪插圖。（圖／記者黃哲民攝）

▲受命法官兼審判長林鈺珍參與撰寫模擬法庭研究報告，並手繪插圖。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭另2位成員中，陪席法官吳玟儒是司法官學院第55期結訓，任官至今7年，她有台大法律碩士學位，個性隨和、辦案明快。另1位陪席法官洪甯雅於2018年從律師轉任法官，個性活潑開朗，北院舉辦國民法官模擬法庭成果發表會，她和藝人黃子佼共同主持，黃子佼驚豔她的主持功力，當眾戲稱「留一口飯給我們吃吧！」

此外，《國民法官法》原則規定承審合議庭不能經手在押被告移審後的接押程序，以免未審先有成見，因此北院依法另抽出法官吳明蒼處理接押程序，吳明蒼是資深律師轉任法官、實務經驗豐富，預計今天傍晚開庭調查李男是否繼續羈押禁見。

▲▼台北地院舉辦國民法官模擬法庭演練成果發表會，美女法官歐陽儀高雅登台演奏小提琴，藝人黃子佼與北院法官洪甯雅共同主持國民法官吉祥物首度亮相，曾任律師的導演唐福睿與北院法官廖晉賦 主持模擬法庭新書發表。（圖／記者黃哲民攝）

▲陪席法官洪甯雅(中左)曾與藝人黃子佼共同主持國民法官模擬法庭成果發表。（圖／記者黃哲民攝）

國民法官參審新制除了引入6位素人國民法官參與審理、評議與判決，審理過程中檢辯雙方的攻防流程也跟現行刑事訴訟程序有許多差異，新制上路充滿挑戰，光是進入實體審理前的準備程序，法官與公訴檢察官、被告辯護律師可能就要耗費數月時間才能敲定審理範圍與順序，接著才進入選任素人國民法官開始審理的重頭戲，所以現有2件國民法官案件如何進行審理，都是法界關注焦點。

▲▼華山司法園區新建案第1期工程動土，司法院長許宗力領銜上香祈福，現場有醒獅團表演祥獅獻瑞，美女禮生協助儀式進行，美女法官持動土金鏟合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲陪席法官吳玟儒(後)個性隨和，圖中另2人為台北地院法官歐陽儀(中)、趙書郁(前)。（圖／記者黃哲民攝）

北院表示，過去2年共舉辦8場國民法官模擬法庭，本案合議庭3位法官幾乎全程參與演練，林鈺珍與洪甯雅更是新制研究團隊成員、共同撰寫模擬法庭研究報告，林鈺珍並手繪插畫加深讀者印象，吳玟儒與洪甯雅也在模擬過程中，靠親和力與素人國民法官及觀摩來賓良好互動，寄望她們發揮專業能力與先前累積的經驗與心得，讓北院第1件、全國第2件國民法官法庭案件順利審理。

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