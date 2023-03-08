北院首宗國民法官案件3女將擔綱　她曾被佼佼誇：留口飯給我們吃

▲台北地院首宗國民法官法庭審理案件合議庭3位法官介紹。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

《國民法官法》今年(2023年)元旦起施行，台中地院在新制上路第5天拔得頭籌、審理全國第1件國民法官法庭案件後，但各地院後續遲未開張，直到今(8)日台北地院才出現全國第2件個案，將為國民法官參審制度增加更多實戰經驗，而北院中籤合議庭3位法官均為女性，在婦女節當天接下新制先驅者角色，被寄望藉由她們的專業能力與經驗，建立可供觀摩的範本。

台北地檢署今依酒駕肇事致人於死罪嫌，起訴去年(2022年)11月酒後開車撞翻前車、導致前車駕駛慘死的22歲男子李佳修，北院密切注意本案偵辦進度、研判將成北院第1件國民法官審理案件，今接收在押李男與卷證後，也立刻公開手動抽籤分案，務求一開始的程序就毫無瑕疵。

中籤受命審理本案的法官林鈺珍，是北院編制3個國民法官合議庭的第2庭審判長，她是司法官學院第52期結訓，任官至今10年，個性嚴謹持重、辦案認真，曾審理太陽花學運參加者自訴時任總統馬英九等4位官員涉嫌殺人未遂案，判馬英九4人均無罪，另審理國片導演鈕承澤所犯性侵案、判刑4年，最終經最高法院駁回上訴，就此定讞。

▲受命法官兼審判長林鈺珍參與撰寫模擬法庭研究報告，並手繪插圖。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭另2位成員中，陪席法官吳玟儒是司法官學院第55期結訓，任官至今7年，她有台大法律碩士學位，個性隨和、辦案明快。另1位陪席法官洪甯雅於2018年從律師轉任法官，個性活潑開朗，北院舉辦國民法官模擬法庭成果發表會，她和藝人黃子佼共同主持，黃子佼驚豔她的主持功力，當眾戲稱「留一口飯給我們吃吧！」

此外，《國民法官法》原則規定承審合議庭不能經手在押被告移審後的接押程序，以免未審先有成見，因此北院依法另抽出法官吳明蒼處理接押程序，吳明蒼是資深律師轉任法官、實務經驗豐富，預計今天傍晚開庭調查李男是否繼續羈押禁見。

▲陪席法官洪甯雅(中左)曾與藝人黃子佼共同主持國民法官模擬法庭成果發表。（圖／記者黃哲民攝）

國民法官參審新制除了引入6位素人國民法官參與審理、評議與判決，審理過程中檢辯雙方的攻防流程也跟現行刑事訴訟程序有許多差異，新制上路充滿挑戰，光是進入實體審理前的準備程序，法官與公訴檢察官、被告辯護律師可能就要耗費數月時間才能敲定審理範圍與順序，接著才進入選任素人國民法官開始審理的重頭戲，所以現有2件國民法官案件如何進行審理，都是法界關注焦點。

▲陪席法官吳玟儒(後)個性隨和，圖中另2人為台北地院法官歐陽儀(中)、趙書郁(前)。（圖／記者黃哲民攝）

北院表示，過去2年共舉辦8場國民法官模擬法庭，本案合議庭3位法官幾乎全程參與演練，林鈺珍與洪甯雅更是新制研究團隊成員、共同撰寫模擬法庭研究報告，林鈺珍並手繪插畫加深讀者印象，吳玟儒與洪甯雅也在模擬過程中，靠親和力與素人國民法官及觀摩來賓良好互動，寄望她們發揮專業能力與先前累積的經驗與心得，讓北院第1件、全國第2件國民法官法庭案件順利審理。