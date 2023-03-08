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德調查北溪管線爆炸「所有線索指向烏克蘭」　基輔否認：毫不知情

▲▼北溪。（圖／路透）

▲波羅的海北溪天然氣管線於去年9月爆炸，瑞典當局找到爆炸物後證實是人為破壞。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯連接至德國的北溪天然氣管線（Nord Stream）去年9月26日發生水下爆炸而嚴重受損。《紐約時報》7日引述美國情報官員說法稱，管線爆炸一案為親烏克蘭團體所為。對此烏克蘭官員嚴正否認，基輔對所謂親烏團體完全不知情。與此同時，德國當局一項調查也有新進展，現階段所有線索都指向烏克蘭。

根據BBC報導，紐時引述匿名美國官員說法，有新情報顯示，炸毀北溪管線是一個支持烏克蘭的團體，但沒有證據顯示烏克蘭總統澤倫斯基或其他高級幕僚涉及行動。不過，審查情報的官員表示，破壞者極有可能是烏克蘭人或俄羅斯人，或者兩者皆有。

對此，澤倫斯基的高級顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）回應，烏克蘭政府「絕對沒有」參與破壞活動，對所謂的「親烏克蘭破壞組織」也毫不知情。

▲▼俄羅斯通過德國輸送到歐盟的天然氣管線北溪2號（Nord Stream 2）。（圖／路透）

▲俄羅斯通過德國輸送到歐盟的天然氣管線北溪2號（Nord Stream 2）。（圖／路透）

與此同時，德國《時代週報》（Die Zeit）7日刊載了與「德國第一電視台」（ARD）等其他媒體合作的調查報導，提到德國檢調單位在北溪爆炸調查中已取得新進展。德國調查人員發現用於放置爆炸物的船隻是由波蘭公司租用的遊艇，而公司顯然是2名烏克蘭人所有。

德國調查指出，參與行動的據稱是5男1女，包含1名船長、2名潛水員、2名潛水助理與1名醫生組成，他們將炸藥運到現場並放置在那裡，但這些人的國籍尚未可知，因為他們都使用專業偽造的護照，這些假護照也被用來租船。

▲▼北溪天然氣管線破裂導致溫室氣體外洩，在波羅的海形成巨大泡泡。（圖／路透）

▲北溪天然氣管線破裂導致氣體外洩。（圖／路透）

《時代週報》表示，德國調查人員至今仍未發現有關下令炸毀管線的幕後主使的證據，爆炸發生不久就有西方情報單位向歐洲合作單位提醒可能是烏克蘭組織所為，其後還有更進一步的情報表明一個親烏組織可能對此案負責。不過，德國調查報告也稱，由於證據不足，目前仍然不排除是刻意誤導、嫁禍給烏克蘭的「假旗行動」。

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