　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗10公頃綠地變焦土畫面曝！燒出700噸廢棄物　鍾東錦怒查內鬼

▲▼後龍遠雄健康生活園區火燒前、後空拍影像對比，火災後園區預定地一片焦黑。（圖／苗栗縣消防局提供）

▲後龍遠雄健康生活園區火燒前、後空拍影像對比，火災後園區預定地一片焦黑。（圖／苗栗縣消防局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

栗縣後龍鎮遠雄健康生活園區預定地5日傍晚發生火警，至7日凌晨0時才將火勢撲滅，10萬平方公尺的火災，31小時的處理時間，是怎麼樣的情景?火燒後空拍影像曝光，苗栗縣長鍾東錦也在縣務會議中要求消防、環保、衛生以及警察局調查相關責任。

苗栗縣消防局於5日下午5點25分獲報，後龍鎮遠雄健康生活園區預定地發生雜草火災，調派7輛消防車、13名警消前往灌救，當晚8點控制火勢，10點將火勢侷限在區內堆置的大批廢棄物，第二天調派怪手開挖廢棄物灌水滅火，持續至7日凌晨0點12分才完全撲滅。

這把無名火燒了31個小時，一名住在附近的住戶表示，當天下午看見神壇的人在空地燒金紙，風大亂飛紙灰，引起雜草火警，廟方有2人提水滅火，火勢失控後再才通報119協助，消防局已獲悉此資訊，火調人員將詳查火災發生原因。

火燒後空拍影像曝光，園區預定地一片焦黑，消防局估計燒毀10公頃雜草及800平方公尺廢棄物，因火災過程中，產生大量濃煙臭味，引發地方民怨，昨(7日)縣務會議中苗栗縣長鍾東錦關注此事，要求消防、環保、衛生以及警察局調查相關責任。

對此，苗栗縣警察局長莊勝雄表示，去年1月間接獲園區遭偷倒垃圾報案，循線查獲約20輛曳引車、700噸的一般事業廢物偷倒在園區，警方於去年2月將行為人依組織犯罪犯制條例、廢棄物清理法，移送苗栗地檢署偵辦中。

鍾東錦指出，園區是縣府管理，並有保全公司戒護，廢棄物還能侵入偷倒，檢調單位應該要查是否有內神通外鬼的情形。

據了解，遠雄集團2011年與苗栗縣政府簽約，原定在該預定地打建醫療園區，但後來因台北市大巨蛋工程官司，規畫後龍醫療園區破局，之後土地地目轉為農牧用地，目前土地管理單位為苗栗縣衛生局，縣府搭建圍籬封閉，等待活化利用。

▲▼苗栗縣後龍鎮遠雄健康生活園區預定地，3月5日發生雜草火警，並延燒區內堆置的大批廢棄物，消防隊耗費31個小時才把火勢撲滅。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣後龍鎮遠雄健康生活園區預定地，3月5日發生雜草火警，並延燒區內堆置的大批廢棄物，消防隊耗費31個小時才把火勢撲滅。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣後龍鎮遠雄健康生活園區預定地，3月5日發生雜草火警，並延燒區內堆置的大批廢棄物，消防隊耗費31個小時才把火勢撲滅。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼目擊民眾發現神壇燃燒金紙飛灰引發雜草火警，延燒31個小時，消防局將列火調重要線索。（圖／翻攝苗栗縣消防局臉書）

▲目擊民眾發現神壇燃燒金紙飛灰引發雜草火警，延燒31個小時，消防局將列火調重要線索。（圖／翻攝苗栗縣消防局臉書）

ET快訊
爆曖昧陳零九…篠崎泫遭排擠！穩交男星「再摟男歌手」情史曝
離奇！台中港離岸風電水上基座　驚見男屍
陳零九分手10年女友「原因不單純」！　內幕曝光
明仁會春酒「170名旗袍辣妹送客」畫面曝！　警界震怒：太囂張
全球毒王藏台灣！　700億美金毒品帝國被翻拍Discover
馬祖斷炊拍攝者否認通話　趙少康怒公布對話截圖：被已讀2小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離奇！台中港離岸風電風機水上基座驚見男屍　身分不明

苗栗10公頃綠地變焦土畫面曝！燒出700噸廢棄物　鍾東錦怒查內鬼

瞎掰前世情人糾纏「要續命」　乩童猥褻性侵2女還討紅包金牌

行政院前酒駕BMW競速「撞死前車駕駛」警開槍逮捕　屁孩下場曝

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

全球毒王藏台灣！　700億美金毒品帝國被翻拍Discovery

快訊／上班注意！　國1火燒車回堵2公里

未禮讓行人險撞上　駕駛挨罵「下車秒鞠躬道歉」網喊還有救

台中建案凌晨火警！狂燒2層樓　濃煙竄天2小時才撲滅

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

海底撈吃飯偷把店員？！ 深情擊掌再驚喜十指緊扣

離奇！台中港離岸風電風機水上基座驚見男屍　身分不明

苗栗10公頃綠地變焦土畫面曝！燒出700噸廢棄物　鍾東錦怒查內鬼

瞎掰前世情人糾纏「要續命」　乩童猥褻性侵2女還討紅包金牌

行政院前酒駕BMW競速「撞死前車駕駛」警開槍逮捕　屁孩下場曝

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

全球毒王藏台灣！　700億美金毒品帝國被翻拍Discovery

快訊／上班注意！　國1火燒車回堵2公里

未禮讓行人險撞上　駕駛挨罵「下車秒鞠躬道歉」網喊還有救

台中建案凌晨火警！狂燒2層樓　濃煙竄天2小時才撲滅

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

Swatch X歐米茄登月錶下次月圓才開賣　網罵「狼人才能買」

荷蘭賽程最有利！荷教頭也認同：順便調時差

軌道工業本土化！高鐵最年輕電路板女技師　逾百件維修品一手搞定

屏基引進乳癌新技術　手術+放射治療一次完成…病人免奔波

華信航空「3／26開航馬祖南竿」　每日飛1班！今起開放購票

WBC經典賽「印國旗」遭禁止　教長：全力支持民眾帶國旗進場

「蛋蛋前線支援地圖」告訴你哪裡有蛋　網讚：真正的雞蛋國家隊

紐時：北溪管線是「親烏團體」炸的！　美獲新情報

美總統拜登「罹基底細胞癌」！醫點名5風險族群：外送員小心了

大聯盟點名林立最佳球員！台灣晉級Key Man

曼赤肯貓「伸小短手抓蒸氣」　捧掌心舔一舔...吃了個寂寞

社會熱門新聞

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

導護媽被撞成植物人　司機闖紅燈加重判刑

快訊／上班注意！　國1火燒車回堵2公里

公司拿二手爛車「賣他50萬」　男上班數月0薪水

淡水鋼珠怪客1日6射！警衝板橋逮人

明仁會春酒旗袍辣妹送客畫面曝！傳警界震怒

全球毒王藏台灣！　700億美金毒品帝國被翻拍Discovery

明仁會春酒找「百位旗袍辣妹」　警怒打出頭鳥

1.7億工程貪汙案　衛工處副司長20萬交保

即／人夫急剎倒地遭輾斃　2人無保請回

露背旗袍辣妹迎賓！明仁會春酒內部畫面曝

更多熱門

相關新聞

苗栗遠雄健康生活園區燒31小時　疑神壇燒金紙肇禍

苗栗遠雄健康生活園區燒31小時　疑神壇燒金紙肇禍

苗栗縣龍鎮遠雄健康生活園區預定地5日傍晚5點多發生火警，因園區通道圍籬大門上鎖，消防人車難以進入，只能在周邊警戒，未料火勢延燒園區內廢棄物一整天，直到打開鐵門後配合怪手挖掘滅火，至今(7日)凌晨0時才將火勢撲滅。

後龍紡織線材工廠宿舍火警　3移工倉皇逃生

後龍紡織線材工廠宿舍火警　3移工倉皇逃生

苗栗後龍紙廠又燒！消防隊花5小時撲滅

苗栗後龍紙廠又燒！消防隊花5小時撲滅

苗栗閃燈路口未禮讓　2自小客路口互撞畫面曝

苗栗閃燈路口未禮讓　2自小客路口互撞畫面曝

即／國3南下後龍段4車連撞　嚴重紫爆回堵4km

即／國3南下後龍段4車連撞　嚴重紫爆回堵4km

關鍵字：

後龍遠雄火警

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

iPhone 14全新黃色　台灣這天開賣

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

已領勞保年金　做這件事再領一筆

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面