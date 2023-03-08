苗栗10公頃綠地變焦土畫面曝！燒出700噸廢棄物　鍾東錦怒查內鬼

▲後龍遠雄健康生活園區火燒前、後空拍影像對比，火災後園區預定地一片焦黑。（圖／苗栗縣消防局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

栗縣後龍鎮遠雄健康生活園區預定地5日傍晚發生火警，至7日凌晨0時才將火勢撲滅，10萬平方公尺的火災，31小時的處理時間，是怎麼樣的情景?火燒後空拍影像曝光，苗栗縣長鍾東錦也在縣務會議中要求消防、環保、衛生以及警察局調查相關責任。

苗栗縣消防局於5日下午5點25分獲報，後龍鎮遠雄健康生活園區預定地發生雜草火災，調派7輛消防車、13名警消前往灌救，當晚8點控制火勢，10點將火勢侷限在區內堆置的大批廢棄物，第二天調派怪手開挖廢棄物灌水滅火，持續至7日凌晨0點12分才完全撲滅。

這把無名火燒了31個小時，一名住在附近的住戶表示，當天下午看見神壇的人在空地燒金紙，風大亂飛紙灰，引起雜草火警，廟方有2人提水滅火，火勢失控後再才通報119協助，消防局已獲悉此資訊，火調人員將詳查火災發生原因。

火燒後空拍影像曝光，園區預定地一片焦黑，消防局估計燒毀10公頃雜草及800平方公尺廢棄物，因火災過程中，產生大量濃煙臭味，引發地方民怨，昨(7日)縣務會議中苗栗縣長鍾東錦關注此事，要求消防、環保、衛生以及警察局調查相關責任。

對此，苗栗縣警察局長莊勝雄表示，去年1月間接獲園區遭偷倒垃圾報案，循線查獲約20輛曳引車、700噸的一般事業廢物偷倒在園區，警方於去年2月將行為人依組織犯罪犯制條例、廢棄物清理法，移送苗栗地檢署偵辦中。

鍾東錦指出，園區是縣府管理，並有保全公司戒護，廢棄物還能侵入偷倒，檢調單位應該要查是否有內神通外鬼的情形。

據了解，遠雄集團2011年與苗栗縣政府簽約，原定在該預定地打建醫療園區，但後來因台北市大巨蛋工程官司，規畫後龍醫療園區破局，之後土地地目轉為農牧用地，目前土地管理單位為苗栗縣衛生局，縣府搭建圍籬封閉，等待活化利用。

▲▼苗栗縣後龍鎮遠雄健康生活園區預定地，3月5日發生雜草火警，並延燒區內堆置的大批廢棄物，消防隊耗費31個小時才把火勢撲滅。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲目擊民眾發現神壇燃燒金紙飛灰引發雜草火警，延燒31個小時，消防局將列火調重要線索。（圖／翻攝苗栗縣消防局臉書）