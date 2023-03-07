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台灣好客茶酒館登上全球第一大旅展　邀請歐洲旅遊業者品茶聊台灣

▲▼臺灣好客茶酒館登上全球第一大旅展。（圖／交通部觀光局駐法蘭克福辦事處提供）▲▼臺灣好客茶酒館登上全球第一大旅展。（圖／交通部觀光局駐法蘭克福辦事處提供）

▲臺灣好客茶酒館登上全球第一大旅展。（圖／交通部觀光局駐法蘭克福辦事處提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

全球第一大旅展–德國 ITB柏林旅展睽違三年再度登場，2023年3月7-9日於柏林展覽中心（Messe Berlin）正式展開！本次由交通部觀光局駐法蘭克福辦事處領軍，偕同10多個臺灣代表單位，包含旅行社、航空公司、文化展演團體及台灣觀光協會共同前往德國柏林參加ITB，3月10日也將前往法國巴黎辦理臺灣觀光推廣會，全力行銷臺灣獨特風貌及觀光魅力，爭取更多歐洲旅客來臺旅遊。

ITB柏林旅展規模龐大，為匯集各國觀光業者之年度觀光盛會，疫情前每年約有逾180多個國家、10,000個單位參展，亦吸引世界各地12萬名專業買家進場觀展、數千名位全球媒體進場報導。英國、德國及法國為歐洲最強經濟體，也是歐洲旅客來臺前三大客源國，其中德國來臺人數首度於2019年突破70,000人次；臺灣近年在歐洲國家之間因抗疫有成，知名度提升，航空公司也紛紛看好疫後歐洲市場，新增多個直飛航點，勢必有助迎來更多歐洲旅客遊臺。今年為疫情後首度實體參展，臺灣多家旅遊業者、中華航空、長榮航空都將卯足全勁，將臺灣最新旅遊資訊及特色主題旅遊產品帶到世界各國業者面前。

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▲▼臺灣好客茶酒館登上全球第一大旅展。（圖／交通部觀光局駐法蘭克福辦事處提供）

觀光局此次特別邀請臺灣新銳藝術家-李文政擔任ITB臺灣館設計顧問，打造好客、溫馨的臺灣茶酒館！透過臺灣古地圖、木作家具、茶櫃等布置，重現復古茶館，要用舒適氛圍、溫潤燈光、沏茶香氣讓歐洲業者感受滿滿的臺灣好客之心、款待之情。另也運用高掛上空的LED螢幕呈現臺灣多元面貌，展現臺灣兼容傳統文化與科技數位的國家形象。

臺灣館內每日安排歐洲臺灣精品茶學會茶藝師介紹臺灣茶文化、帶領歐洲業者品茗，同時也提供客家油紙傘彩繪等文化體驗；而連年入選亞洲50大酒吧的臺北BarMood酒吧也為本次活動特別設計創新酒譜，以噶瑪蘭威士忌為基底，將臺灣四季春茶及紅心芭樂入酒，臺式風味調酒將驚艷歐洲朋友的味蕾！3月7日臺灣館也將辦理Happy Hour活動，邀請百位業者及媒體前來臺灣館品茗、品酒、購買臺灣行程。

▲▼臺灣好客茶酒館登上全球第一大旅展。（圖／交通部觀光局駐法蘭克福辦事處提供）

ITB展後，臺灣代表團將於3月10日前往巴黎舉辦臺灣觀光推廣會，現場邀請法國當地旅遊業者、媒體與臺灣業者交流。活動以臺灣藝術文化及飲食為亮點，除準備臺灣經典小吃、鳳梨酥及調酒外，將與臺北市定古蹟茶館紫藤廬位於巴黎的姊妹店—丹木青丘合作，由專業事茶人介紹臺灣茶藝。而近期受文化部邀請至歐洲駐地創作演出的臺灣舞團「小事製作」也將至現場演出，由藝術總監楊乃璇編舞，臺法舞者攜手演出，展現出臺灣當代舞蹈創新的跨國文化能量！從藝術、文化、美食等臺灣亮點，加強雙邊互動，共同創造未來觀光新商機。

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