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羅一鈞搭檔出爐！疾管署首位女性副手　婦產科醫出身感管專家曾淑慧

▲▼新任疾管署副署長曾淑慧（左）與疾管署長莊人祥（右）。（圖／記者洪巧藍攝）

▲新任疾管署副署長曾淑慧（左）與疾管署長莊人祥（右）。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署副署長莊人祥升任署長，新任副署長曾淑慧已經於2月24日正式到任，為疾管局至疾管署以來首位女性副手。莊人祥今日介紹時指出，曾淑慧是婦產科醫師出身，在疾管署工作擔任感染管制組組長，新冠疫情期間肩負起醫院相關感染管制工作，未來將和副署長羅一鈞輪流擔任疾管署發言人工作。

疾病管制署署長莊人祥今向媒體介紹新任副署長曾淑慧，已於2月24日正式到任。曾淑慧是疾病管制局成立到改制為署以來首位女性副手，預計七月以後開始與副署長羅一鈞輪流擔任疾管署發言人。

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隨著新任內閣上任，衛福部人事也出現異動，指揮中心防疫五月天的周志浩、莊人祥升官，原擔任疾管署長的周志浩升為衛福部次長，疾管署副署長莊人祥升為疾管署長，指揮中心發言人職務則由疾管署副署長羅一鈞擔任。而莊人祥的副署長空缺則由原疾管署感染管制組組長曾淑慧升任。

莊人祥今日特別介紹曾淑慧，她本身為婦產科醫師出身，在公費服務六年期間後到桃園市衛生所擔任醫師兼主任，後來因緣際會跑到疾管署，一路從科長開始做起到擔任感染管制與生物安全組的組長，在過程當中負責醫療及長照機構感染管制的業務，另外還有針對抗生素的管理還有實驗室的生物安全，過去很長一段時間都是他來負責。

莊人祥也提到，疫情指揮中心期間，曾淑慧擔任醫療應變組的工作，很多有關醫療照護機構的感染管制指引，大部分都是由她與其督導成員一起跟專家擬出來，疫情期間醫院感染管制相關貢獻非常大。

目前指揮中心與疾管署發言人都是由羅一鈞擔任，莊人祥說，未來兩位副署長每4個月輪值一次發言人，曾淑慧預期7月之後會接手發言人工作。

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