　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台1011萬人染疫！天選之人卻「爆1原因」慘哭了

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲戶外脫口罩解禁，不過許多人仍習慣戴著防護。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

統計至3月6日止，全台有1011萬2117人確診，而指揮中心發言人羅一鈞表示，昨（6日）本土病例創314天來新低，對後續鬆綁措施時機越來越好。對此，一名網友發文拋問，疫情爆發3年多，「還沒確診過的舉手？」文章曝光後，有一票人崩潰喊話，「保險快到期了QQ！」

一名網友在PTT表示，自2019年末，新冠肺炎從武漢爆發至今已3年多了，光是台灣就有1011多萬人確診。對此，原PO好奇拋問，「有人還沒確診過嗎？表示這個人防護得很好也很健康」，而原PO便舉手，原來他自己仍未染疫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，一票網友狂舉手，「醫院上班，感染科及胸腔科跑來跑去，一樣活跳跳沒確診」、「身邊全中一輪，就我沒有」、「我！懷疑我自己是篩不出來的那個人」、「有跟確診者吃飯，但沒確診過+1」、「連感冒都沒有」、「舉手，我防護超隨便，覺得會中的人就會中」、「在醫院工作後又跑去當兵，結果全家就我沒中」、「全家確診（被同一人傳染），只有我一個沒事！對了，我0劑哦」。

另一派網友則熱議，「本來沒事～出國玩就中了」、「你怎知不是無症狀感染」、「沒驗就沒確診」、「千萬別確診...非常痛苦」、「本來0劑仔，為了去日本只好打了」、「上次立旗，現在隔離」。

而留言串中，不少天選之人則哀號，「我！保險保好保滿...都拿不到理賠金」、「我！防疫險都要過期了」、「+1，保險也沒領過」、「保險快到期了QQ」、「還真的沒確診過，沒領到保險啊」。

根據指揮中心數據，昨日新增本土個案6928例比上周一同日下降8.6%，且為相隔314天、自2022年4月26日以來之新低。羅一鈞說，這是第三波Omicron疫情的最低點，對於後續鬆綁措施時機越來越好，除輕症免隔離通報希望3月可以預告上路，近期也會鬆綁醫護人員「輕症診療防護措施」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▼3月6日疫情統計。（圖／指揮中心提供）

▲▼3/6最新疫情統計。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
班機客艙「濃煙密佈」！乘客尖叫嚇哭　機長急折返
調查局驚爆內鬼！「光寶集團門神」離譜洩密手法曝光
獨／蛋價飆漲掀「連鎖效應」　北市學校營養午餐開第一槍喊漲
荒山亮遭控性侵「丟1萬神隱」！　警方回應了
陸外長記者會現場擠爆！　外媒關注「台灣問題」
身分證中5碼「0元住房」沒了！　飯店緊急公告
經典賽首戰對大谷翔平　中國教頭「一句話」全場傻眼
快訊／前北市勞動局長陳信瑜涉貪　洩勞檢機密遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷空氣強度升級！周末迎雨後急凍　白天「暴跌10度」整天都冷

區間車一度停駛！台鐵司機員行駛途中「胃痙攣」　列車延誤13分

全台1011萬人染疫！天選之人卻「爆1原因」慘哭了

獨／蛋價飆漲掀「連鎖效應」　北市學校營養午餐開第一槍喊漲

重現獵人「一坪的海岸線」！藝術家打造海景套房諷刺房價與現實

技職首例！北科大新設太空系統工程所　培育太空通訊人才即戰力

買不到蛋！基隆議員8日免費送　1人可領10顆：急需的市民快來

蔡天鳳命格「天沖地剋」　命理師警告：3生肖取名別用「這字」

4生肖注意！　「小人來襲」月份曝光

驟降10℃「打回寒冬」　濕冷轉雨時間曝

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

兒子吃到一半倒頭就睡　媽咪檢查後：是倉鼠？

冷空氣強度升級！周末迎雨後急凍　白天「暴跌10度」整天都冷

區間車一度停駛！台鐵司機員行駛途中「胃痙攣」　列車延誤13分

全台1011萬人染疫！天選之人卻「爆1原因」慘哭了

獨／蛋價飆漲掀「連鎖效應」　北市學校營養午餐開第一槍喊漲

重現獵人「一坪的海岸線」！藝術家打造海景套房諷刺房價與現實

技職首例！北科大新設太空系統工程所　培育太空通訊人才即戰力

買不到蛋！基隆議員8日免費送　1人可領10顆：急需的市民快來

蔡天鳳命格「天沖地剋」　命理師警告：3生肖取名別用「這字」

4生肖注意！　「小人來襲」月份曝光

驟降10℃「打回寒冬」　濕冷轉雨時間曝

游盈隆揭馬祖斷炊嚴重性　嘆貽笑國際「笑掉解放軍大牙」

Apple爆「急診空床爭議」神隱7天首露面！離開台北吐心聲…男友身影消失

文青先收！嚴選東京必逛3大市集　超過200攤能逛、挖寶還能賞櫻

冷空氣強度升級！周末迎雨後急凍　白天「暴跌10度」整天都冷

學生忘詞加走音　反要求金曲獎評審「你罵我啊」

陳建仁：企業必須照顧員工　呼籲工商團體為勞工加薪

專挑白皙毛少！韓邪教主下體腫脹仍「1晚戰50女」　服侍畫面曝光

超美！嘉義市八掌溪風鈴木花況佳　金色隧道黃花地毯民眾搶拍

在地驚「要熄燈了嗎？」　新光三越台南中山店43.75億標售

林明溱敗選侯友宜成戰犯　曾銘宗：破壞團結的人才是罪人

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

生活熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

跛腳追媽祖　勇腳伯找到了！

驟降10℃「打回寒冬」　濕冷轉雨時間曝

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

２生肖「驚蟄」後好運爆棚

他嘆新手爸媽變曬娃魔人！過來人揭辛酸

今晨7.9℃　「急凍轉雨」最低溫時間曝

驚蟄到了！這2生肖「免防小人」財運降臨

更多熱門

相關新聞

彰化縣教育處發76.8萬片　這3類學生戴口罩

彰化縣教育處發76.8萬片　這3類學生戴口罩

配合中央3月6日防疫新制上路，彰化縣長王惠美今(6)日透過臉書提醒民眾，口罩令正式鬆綁，無論是感冒、空氣不佳或是口鼻保暖，只要有需要，都可以持續佩戴，目前教育處已經核發768,000片口罩給各級學校備用，也別忘記，像健康中心與校車等空間，都屬於特定場所，仍要繼續佩戴口罩。

確診隔離第2天竟出門接小孩　半路出車禍慘了

確診隔離第2天竟出門接小孩　半路出車禍慘了

12星座「不戴口罩模樣」曝！天秤狂自拍、水瓶讓人看不透

12星座「不戴口罩模樣」曝！天秤狂自拍、水瓶讓人看不透

她確診後罹「外國口音症候群」！可能原因曝

她確診後罹「外國口音症候群」！可能原因曝

今起「校園免戴口罩」QA一次看！3地方仍要戴

今起「校園免戴口罩」QA一次看！3地方仍要戴

關鍵字：

確診染疫新冠肺炎口罩防疫險保險

讀者迴響

熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

木村拓哉瘋傳「4月閃電離婚」內幕曝！　工藤靜香1舉動被抓包

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

阿滴認了「參加過攝理教」！教會曾說服：鄭明析是冤獄

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面