全台1011萬人染疫！天選之人卻「爆1原因」慘哭了

▲戶外脫口罩解禁，不過許多人仍習慣戴著防護。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

統計至3月6日止，全台有1011萬2117人確診，而指揮中心發言人羅一鈞表示，昨（6日）本土病例創314天來新低，對後續鬆綁措施時機越來越好。對此，一名網友發文拋問，疫情爆發3年多，「還沒確診過的舉手？」文章曝光後，有一票人崩潰喊話，「保險快到期了QQ！」

一名網友在PTT表示，自2019年末，新冠肺炎從武漢爆發至今已3年多了，光是台灣就有1011多萬人確診。對此，原PO好奇拋問，「有人還沒確診過嗎？表示這個人防護得很好也很健康」，而原PO便舉手，原來他自己仍未染疫。

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文章曝光後，一票網友狂舉手，「醫院上班，感染科及胸腔科跑來跑去，一樣活跳跳沒確診」、「身邊全中一輪，就我沒有」、「我！懷疑我自己是篩不出來的那個人」、「有跟確診者吃飯，但沒確診過+1」、「連感冒都沒有」、「舉手，我防護超隨便，覺得會中的人就會中」、「在醫院工作後又跑去當兵，結果全家就我沒中」、「全家確診（被同一人傳染），只有我一個沒事！對了，我0劑哦」。

另一派網友則熱議，「本來沒事～出國玩就中了」、「你怎知不是無症狀感染」、「沒驗就沒確診」、「千萬別確診...非常痛苦」、「本來0劑仔，為了去日本只好打了」、「上次立旗，現在隔離」。

而留言串中，不少天選之人則哀號，「我！保險保好保滿...都拿不到理賠金」、「我！防疫險都要過期了」、「+1，保險也沒領過」、「保險快到期了QQ」、「還真的沒確診過，沒領到保險啊」。

根據指揮中心數據，昨日新增本土個案6928例比上周一同日下降8.6%，且為相隔314天、自2022年4月26日以來之新低。羅一鈞說，這是第三波Omicron疫情的最低點，對於後續鬆綁措施時機越來越好，除輕症免隔離通報希望3月可以預告上路，近期也會鬆綁醫護人員「輕症診療防護措施」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）



▼3月6日疫情統計。（圖／指揮中心提供）

