外送員也要討尊嚴！開20公里「小費只拿240元」　憤怒轉身拿回餐點

▲美國中年女外送員向顧客爭取調漲小費未果後，氣急敗壞拿回外送餐點。（圖／翻攝自YouTube@DriverMan）

記者羅翊宬／綜合報導

每個人生而平等、職業不分貴賤，就算只是一介平凡的外送員也有著對固守尊嚴的堅持。美國一名中年婦女外送員，儘管她的外送資歷尚淺，但卻仍堅持開了40分鐘的路程為客戶跑外送，然而當她收到小費後卻覺得太少，心碎的她旋即與顧客爭論，最後她憤而取回餐點，留下在原地不知所措的顧客。

根據美媒《紐約郵報》，最近一段影片在網路社群上瘋傳，在YouTube的點擊率更是在短時間內就衝破100萬，不過其實該段影片的上傳時間點為2020年12月，一名隸屬於食品訂購和交付平台DoorDash的女外送員，從影片裡的行動來看，很明顯當時動作生疏的她還是菜鳥，在交付完餐點後查看手機。

沒想到不看還好，一看手機後她赫然發現，在千辛萬苦跑了一趟大老遠12.5英里（約20公里）的路程，竟然只從顧客拿到了8美元（約新台幣245元）的小費，覺得對方太過吝嗇、愛計較的她頓時跑回顧客家門前重新按門鈴。

女外送員開始在門外理論、碎念，因為在拿到區區8美元的小費後，還必須扣除跑外送所需的油錢、工時，不僅根本沒有賺到錢，甚至還有面臨虧損的風險，「你應該要自己開車試試，我這段路開過來花費了40分鐘，路程長達12.5英里」。

然而，該名顧客卻認為女外送員根本是無理取鬧、不可理喻，當女外送員試著要求提出多給小費時，顧客氣憤表示，「你到底他X的在煩X小？我都已經給了你8美元的小費了，啊不然還想怎樣？其他人開車送到我這裡只需要15至20分鐘......」

就在此刻，女外送員突然轉念、心一橫，轉身拿走裝有餐點的黑色塑膠袋，似乎是尊嚴的「底線」被顧客惡狠狠踐踏，顧客在原地根本不知所措。

針對女外送員的行徑，YouTube底下出現超過8740則以上的留言。網友們熱烈討論，「這個女人可能以前從來沒有為小費工作過」、「即使是40分鐘的車程，8美元的小費也夠了吧」、「DoorDash外送員的薪資本來就不高」、「如果她對小費（獎金）不滿意，那就去找一份真正的工作吧」、「她一定在導航系統設置了『避開高速公路』，然後繞遍了所有小巷」。

另外，還有一名知情的網友在2個月前留言爆料，「現在那名女外送員在麥當勞做清潔工，沒有小費」。