「驚蟄」報到！ 3生肖運勢最強　第二名加薪有望，動怒會趕走財神

文／命理老師 邱彥龍

今（3／6）驚蟄來報到，氣溫將逐漸回暖，春雷乍動後萬物將萌生，有三個生肖在驚蟄期間運勢也將回暖。國際天星風水命理專家邱彥龍指出，屬龍者這段期間特別容易賺到錢或是因為婚姻關係給自己帶來財富，屬兔的人則要懂得把握這段期間可能有加薪的機會，屬羊的朋友，驚蟄期間則是貴人運特別好，容易有突出的表現。

▲驚蟄報到。（圖／取自免費圖庫unsplash）

邱彥龍老師分析，驚蟄的運氣會從3／6走到3／21，其中運勢最強的3個生肖，分別是：

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Top3 ： 羊



屬羊的朋友，在這段期間，正、偏財都有點小運氣，並且在工作上會有很棒的表現與貴人相助，記住學會把功勞與人分享，就能避免許多不必要麻煩。海外遠行要留意意外和紛爭，盡量保持覺察心，提醒自己避開。

Top2 ： 兔



屬兔的朋友，在這段期間，上班族有機會加薪，生意人的話則財富波動會比較大，有時候狂風暴雨，有時候又乾旱無雨，記住不要給自己或別人太大壓力，保持愉快心情，多溝通與交流，就會有很好的收穫，同時以前的努力也將有回報，就是千萬不要著急與動怒，否則會把財神趕走唷！還有，要注意沒有節制的享樂、花費與投資，會把好運帶走，最好養成延遲消費或等搞清楚狀況再投資的概念，才不會入坑。

▲屬兔的朋友有機會加薪。（圖／pexels）

Top1 ： 龍



屬龍的朋友，在這段期間，自我本身有賺大錢的機會，也可能因另一半或婚姻而致富，但水能載舟也能覆舟，同樣也可能有因錢財問題而離婚或突然悔婚。建議要克制脾氣與言語，一旦上火吵得不可開交時，記得要以和為貴冷靜面對，就能避免發生憾事。另外，這段期間家中容易有突然的花費或變動，但記住，錢能解決的都不算大事，別放在心上過意不去。

邱彥龍老師指出，這段期間，受到第一凶星「火星」刑「海王」的星相影響，要特別注交通意外、火災及食物中毒，也可能會有詐騙集團跟槍枝持有者被警方大量掃蕩的情形。但驚蟄期間也會為三個星座帶來好運氣，就是只要努力就會比別人更容易被看見，因而帶來高人氣跟財富，水瓶、雙魚跟牡羊正是驚蟄期間的幸運兒。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師