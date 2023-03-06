　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「驚蟄」報到！ 3生肖運勢最強　第二名加薪有望，動怒會趕走財神

文／命理老師 邱彥龍

今（3／6）驚蟄來報到，氣溫將逐漸回暖，春雷乍動後萬物將萌生，有三個生肖在驚蟄期間運勢也將回暖。國際天星風水命理專家邱彥龍指出，屬龍者這段期間特別容易賺到錢或是因為婚姻關係給自己帶來財富，屬兔的人則要懂得把握這段期間可能有加薪的機會，屬羊的朋友，驚蟄期間則是貴人運特別好，容易有突出的表現。

▲節氣－驚蟄 。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲驚蟄報到。（圖／取自免費圖庫unsplash）

邱彥龍老師分析，驚蟄的運氣會從3／6走到3／21，其中運勢最強的3個生肖，分別是：

[廣告]請繼續往下閱讀...

Top3 ： 羊

屬羊的朋友，在這段期間，正、偏財都有點小運氣，並且在工作上會有很棒的表現與貴人相助，記住學會把功勞與人分享，就能避免許多不必要麻煩。海外遠行要留意意外和紛爭，盡量保持覺察心，提醒自己避開。

Top2 ： 兔

屬兔的朋友，在這段期間，上班族有機會加薪，生意人的話則財富波動會比較大，有時候狂風暴雨，有時候又乾旱無雨，記住不要給自己或別人太大壓力，保持愉快心情，多溝通與交流，就會有很好的收穫，同時以前的努力也將有回報，就是千萬不要著急與動怒，否則會把財神趕走唷！還有，要注意沒有節制的享樂、花費與投資，會把好運帶走，最好養成延遲消費或等搞清楚狀況再投資的概念，才不會入坑。

▲屬兔的朋友有機會加薪。（圖／pexels）

Top1 ： 龍

屬龍的朋友，在這段期間，自我本身有賺大錢的機會，也可能因另一半或婚姻而致富，但水能載舟也能覆舟，同樣也可能有因錢財問題而離婚或突然悔婚。建議要克制脾氣與言語，一旦上火吵得不可開交時，記得要以和為貴冷靜面對，就能避免發生憾事。另外，這段期間家中容易有突然的花費或變動，但記住，錢能解決的都不算大事，別放在心上過意不去。

邱彥龍老師指出，這段期間，受到第一凶星「火星」刑「海王」的星相影響，要特別注交通意外、火災及食物中毒，也可能會有詐騙集團跟槍枝持有者被警方大量掃蕩的情形。但驚蟄期間也會為三個星座帶來好運氣，就是只要努力就會比別人更容易被看見，因而帶來高人氣跟財富，水瓶、雙魚跟牡羊正是驚蟄期間的幸運兒。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

ET快訊
LIVE／徐巧芯帶你揪戰犯！　揭國民黨立委補選翻船內幕
陳零九親揭分手呼呼內幕！　「求助心理醫生」嘆：想出家
韓邪教主1夜戰50女！5嫩妹「入浴求愛片」外洩　網發毛：全被
特斯拉2車型又降價　最高砍30萬
邱國正證實2狀況讓「中共師出有名」　坦言發生機率不低
住2晚要6萬9　阿里山英迪格酒店：清明連假會更貴
4星座「生涯有重大變化」！　走入下個階段
新北校長當眾巴特教生！　學生怒揭惡行

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

21萬人領6000快看！過了這天不給領　E化申請先完成先匯款

「驚蟄」報到！ 3生肖運勢最強　第二名加薪有望，動怒會趕走財神

12星座「不戴口罩模樣」曝光！　天秤狂自拍、水瓶讓人看不透

台籍漁船翻覆「尋獲1遺體6人下落不明」　漁業署：台日合作協尋

高鐵對號座被霸佔　阿姨「1句話」逼他讓位！網炸鍋：你根本活該

「2晚6萬9」遭控坑人　阿里山英迪格酒店：入住前有聯繫並報價

台科大與華夏科大最快8月整併　確保「學生原校畢業＋教職員全留聘」

ChatGPT開「色色歌單」！老司機卻怕爆：AI真的想毀滅人類

新北校長當眾巴特教生！強辯：靠北只是口頭禪...學生怒揭惡行

預立醫療僅4.5萬人簽署！專家曝4大障礙　「善終有價」最難跨越

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

21萬人領6000快看！過了這天不給領　E化申請先完成先匯款

「驚蟄」報到！ 3生肖運勢最強　第二名加薪有望，動怒會趕走財神

12星座「不戴口罩模樣」曝光！　天秤狂自拍、水瓶讓人看不透

台籍漁船翻覆「尋獲1遺體6人下落不明」　漁業署：台日合作協尋

高鐵對號座被霸佔　阿姨「1句話」逼他讓位！網炸鍋：你根本活該

「2晚6萬9」遭控坑人　阿里山英迪格酒店：入住前有聯繫並報價

台科大與華夏科大最快8月整併　確保「學生原校畢業＋教職員全留聘」

ChatGPT開「色色歌單」！老司機卻怕爆：AI真的想毀滅人類

新北校長當眾巴特教生！強辯：靠北只是口頭禪...學生怒揭惡行

預立醫療僅4.5萬人簽署！專家曝4大障礙　「善終有價」最難跨越

蔡培慧逆轉勝 影響賴清德與朱立倫的總統之路

前PLG得分猛將轉戰T1又被Thank You！　台啤忍痛解約阻攻王

21萬人領6000快看！過了這天不給領　E化申請先完成先匯款

江忠城挨2分砲、余謙4局登板　古巴2比0領先

偉晉當眾脫了「性感2點全看光」　邱鋒澤突襲1部位嚇喊：真的很硬！

閃爆全場！《做工的人》李銘順曾珮瑜「無劇本直接親了」

LPL主播「記得」正式宣布離職、影片闡述心路歷程：產生嚴重自我懷疑

陳零九親揭突分手呼呼內幕！　認了「求助心理醫生」嘆：想出家

陳建仁接種次世代疫苗　籲「這兩種人」踴躍接種

馬祖海纜雙斷！網路超卡　立委曝微波頻寬擴充1.6G明日啟用

生活熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

威力彩今飆11.5億！　4生肖必買

今「驚蟄」清晨5.7℃　下波大變恐強烈冷氣團

確定3／15首發！這地方搶先中央領6000紓困金

17縣市亮低溫燈號　一天掉15°C

蛋太貴！　改吃「這食物」更營養

台大學生嗆文組3句話！同學苦笑：只能自嘲

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

「疫苗+1」今開跑！9大QA一次看　秒懂接種對象、廠牌怎麼選

球迷買中華隊T恤　竟洗1次就壞

路上見郵政醫院傻眼　內行人解答

更多熱門

相關新聞

威力彩飆11.5億！「3生肖」財運超旺

威力彩飆11.5億！「3生肖」財運超旺

想要一夜致富就不能錯過今天的威力彩，頭獎彩金上看11.5億元，而今天是二十四節氣之一的驚蟄，命理專家清水孟國際塔羅「小孟老師」點出「3生肖」財運超旺，下班趕快衝去買一張試試手氣！

今「驚蟄」快打小人　招貴人開運法曝

今「驚蟄」快打小人　招貴人開運法曝

今「驚蟄」清晨5.7℃　下波大變恐強烈冷氣團

今「驚蟄」清晨5.7℃　下波大變恐強烈冷氣團

「驚蟄制小人」命理師授拜虎爺密技

「驚蟄制小人」命理師授拜虎爺密技

威力彩明飆破11億！「4生肖」財運噴發　最旺方位、時段曝

威力彩明飆破11億！「4生肖」財運噴發　最旺方位、時段曝

關鍵字：

邱彥龍運勢生肖驚蟄節氣

讀者迴響

熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

阿里山高檔飯店被控房價不合理！業者回應了

教練轟羅嘉翎「心存僥倖」！議員揭他黑歷史

目擊選手過磅超重「當眾脫到剩內褲」！全場超尷尬

女兒考研所落榜　爸媽陪考竟錄取

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面