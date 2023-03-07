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熟女師裸聊賣內褲遭開除　「線上賣身」8個月賺破200萬

▲▼席兒絲（Sarah Seales）每天努力產出成人內容，靠粉絲訂閱過活。（圖／翻攝Instagram「sarahjuree」）

▲席兒絲每天努力產出成人內容，靠粉絲訂閱過活。（圖／翻攝Instagram「sarahjuree」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國印第安那州一名熟女教師先前在朋友介紹下，兼差上成人平台OnlyFans賺外快，被學校發現後雖然遭到開除，但如今全職做OnlyFans的她很自豪，半年就能賺進教師一年的薪水，等於年薪翻了一倍，「入行」至今約8個月時間，已經賺得超過200萬元新台幣的收入。

綜合外電報導，41歲的席兒絲（Sarah Seales）先前在印地安那州擔任小學5年級的導師，她說其實她很想念學校裡的孩子們，她也熱愛過去20年的執教生涯；然而當時的薪資實在太低，身為單親媽媽的她必須想辦法另找兼差，包括當家教、開設團體課程，甚至自己設計衣服和杯子等，直到去年暑假接觸到OnlyFans，她決定試一試。

席兒絲把性感照上傳到OnlyFans後受到迴響，但沒幾天就被人跟學校爆料，最終導致她被開除。現在她在OnlyFans上找到自己的「市場定位」，利用男性粉絲對老師的幻想賺錢，還會給粉絲成績單，在單上評比粉絲們的男子氣慨，給好棒的男粉絲「老師貼紙」。

▲席兒絲（Sarah Seales）每天努力產出成人內容，靠粉絲訂閱過活。（圖／翻攝Instagram「sarahjuree」）

▲曾經面臨嚴重財務壓力的席兒絲，如今終於能做到收支平衡。（圖／翻攝Instagram「sarahjuree」）

席兒絲主要販賣自己的裸照以及性感露骨的影片，也有提供付費視訊聊天的服務，「我也賣我的原味內褲」。她被開除後，在OnlyFans賺進了最高的一次月薪1.7萬美元（約新台幣52萬元），從去年夏天到現在，她總共賺到7.5萬美元（約新台幣230萬元）。

不過席兒絲每月收入都是浮動的，她說曾經一個月只賺3000美元（約新台幣9.2萬元），也有一個月賺進1萬美元（約新台幣30.6萬元）。

席兒絲還是老師時面臨嚴重的財務壓力，正逢通膨一路飆漲，她變得非常絕望；然而販賣自己的裸照卻讓她終於能夠財務平衡，雖然看似熱錢滾滾來，其實也有不好的一面。

送孩子去學校後，席兒絲一整天就是回覆粉絲們的訊息、拍攝和剪輯新的成人內容，一天要上傳4個新的內容，所有的工作都盡量自己來，以把成本都降到最低。她也要面對大量的酸民對她的身材和個人開酸，「有些人會說我有脂肪紋或妊娠紋，但我很努力建立我的自信，不讓他們影響我。」

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