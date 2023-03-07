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金融時報：麥卡錫擬在加州會蔡英文　避免刺激中國

▲▼ 美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透） 

文／中央社

英國「金融時報」報導，美國眾議院議長麥卡錫計劃4月初在加州會晤總統蔡英文，而不是台北，以避免刺激北京對台灣作出侵略性的回應。此外，蔡總統也將在加州雷根圖書館演說。

除了加州，報導指出，蔡總統也將訪問紐約。加州和紐約是蔡總統中美洲訪問行程的一部份。報導還提到，蔡總統「說服」（convinced）麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州會晤。

「金融時報」（Financial Times）援引數名人士、包括一位台灣高階官員的說法，蔡總統接受邀請將在雷根圖書館（Reagan Library）演說。

「雷根總統基金會暨研究所」（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）向「金融時報」證實曾邀請蔡總統發表演說。

▲▼裴洛西在談話中提到台灣總統蔡英文。（圖／路透社）

▲前眾議院議長裴洛西與蔡英文見面之後，引發中國共軍大動作回應。（圖／路透社）

今年1月就任聯邦眾議院議長、共和黨籍的麥卡錫去年夏天曾說，有意在當選議長後訪問台灣。「金融時報」指出，他已跟蔡總統達成共識將在加州會面，以避免前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台時中國共軍大動作回應的情況重現。

一名台灣高階官員告訴「金融時報」，台灣方面已向麥卡錫團隊透露關於中共近來動向和威脅的情資，並指出中國「目前狀況不佳」，研判決策過程將越來越集中在中共中央總書記、中國國家主席習近平及其親近的小圈子手中。

麥卡錫辦公室婉拒向「金融時報」評論。

根據報導，蔡總統曾於2018年造訪雷根圖書館，但僅致詞、未發表正式演說。

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