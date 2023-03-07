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南投「林明溱」落敗！　朱立倫親邀侯友宜助選遭拒

國民黨主席朱立倫（左）致電黨內「最強母雞」侯友宜（右），力邀出席林明溱選前之夜，未料遭婉拒，2人關係是否生引發關注。

▲國民黨主席朱立倫（左）致電黨內「最強母雞」侯友宜（右），力邀出席林明溱選前之夜，未料遭婉拒，2人關係是否生引發關注。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

南投立委補選落幕，原被外界看好能輕鬆獲勝的前南投縣長、國民黨候選人林明溱，最後以不到2,000票的差距落敗，除了林的競選策略挨批保守、躺平外，黨內也將矛頭指向黨中央及新北市長侯友宜 。

本刊調查，林明溱從大幅領先到意外落敗，黨中央定調有2大因素，一是林陣營太過輕敵，尤其是林明溱之子林儒彬操盤不利，導致父親的人生最後一仗敗選；二則是黨內不夠團結，據了解，朱立倫選前曾致電侯友宜，力邀侯出席林明溱選前之夜造勢大會，但卻遭侯以另有行程拒絕，讓朱勃然大怒，私下頻向友人抱怨，也意外再掀朱、侯的瑜亮情結。

新北市長侯友宜3日視察安坑輕軌，未出席南投立委補選候選人林明溱選前之夜，引起黨內質疑聲浪。（翻攝侯友宜臉書）

▲新北市長侯友宜3日視察安坑輕軌，未出席南投立委補選候選人林明溱選前之夜，引起黨內質疑聲浪。

一名挺朱人士不滿的說，南投立委補選雖稱不上是2024年大選的前哨戰，但黨內目前普遍共識，就是不希望重演2019年總統初選亂局，「現在除了郭台銘回黨的爭議可能繼續傷害藍營團結外，有意角逐大位的侯友宜，卻在關鍵時刻選擇靜默。」

「身為一名要選總統的人，侯友宜的作法不夠明智，事實上南投的補選輸贏與他無關，他大可去露個臉，藉此拉近與黨內的距離。」一名前黨務高層也認為，侯選前雖有前往南投輔選1次，但以他的份量及高度，選前之夜至少應表態力挺黨內同志，而不是等到被砲轟了，才緊急拜託林明溱陣營在現場播放支持影片，「此舉不就是落人口實，讓挺朱派找到機會做文章嗎？」

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