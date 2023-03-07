「職場蟑螂」手法曝　別怕！他們把自己玩壞了

▲許書華說，職場蟑螂心眼奇小，容不下他人對自己的一絲質疑。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

美女醫師許書華分享，職場生存之道有很多，但有種「職場蟑螂」，儼然是「三姑六婆」變形；不過，對於這款人不用怕，因為發展有限！也可以說自己把自己玩壞了，「你會發現，他的敵人不會只有寥寥幾個，一定超～級～多。」

許書華近日在臉書說，職場蟑螂專門釋放流言蜚語、不實假消息，煽動蠱惑周遭善良的人，唯恐天下不亂，表面上笑盈盈，營造一片和諧，私底下小動作卻極其多，讓人防不勝防，「但可笑的是，他們以為自己隱藏很好，彷彿雙面手法未曾被識破。」

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許書華表示，職場蟑螂心眼奇小，容不下他人對自己的一絲質疑，對「非我族類」趕盡殺絕，憤世嫉俗，忙著盯著目標的動向，不攻擊渾身不對勁，不興風作浪就不舒爽；究其背後動機，也僅為鞏固自身利益，剷除異己而已。

▼許書華認為，職場蟑螂「怕光、怕直球對決」。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

「頂君子之面，行小人之實，實在很無聊。」許書華指出，這款人不用怕，因為發展有限！也可以說自己把自己玩壞了，「你會發現，他的敵人不會只有寥寥幾個，一定超～級～多，因為他對宇宙眾生的不滿並釋出的攻擊，也爆～炸～多。所以若沒破時間跟這類人玩，就離開射程範圍，或讓其他人跟他鬥就好。」

許書華認為， 職場蟑螂剛開始可能靠渲染力，擾亂一池春水，但久了依舊被看破手腳，而且他怕光、怕直球對決，因為這類人的生存之道本身就不光明正大，靠背地放假消息及兩面手法生存，還是小孬孬一枚。

許書華提到，她一直覺得，以「多贏共榮」出發點去思考的人，手上的碗有機會越捧越大；一心想斷別人的路，與人為敵，斬斷更多的恐怕是自己的前程，「成功的路上，敵人越少越好，畢竟很多事，除了天時地利，還要人和啊～不是嗎？」