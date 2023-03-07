　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「職場蟑螂」手法曝　別怕！他們把自己玩壞了

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲許書華說，職場蟑螂心眼奇小，容不下他人對自己的一絲質疑。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

美女醫師許書華分享，職場生存之道有很多，但有種「職場蟑螂」，儼然是「三姑六婆」變形；不過，對於這款人不用怕，因為發展有限！也可以說自己把自己玩壞了，「你會發現，他的敵人不會只有寥寥幾個，一定超～級～多。」

許書華近日在臉書說，職場蟑螂專門釋放流言蜚語、不實假消息，煽動蠱惑周遭善良的人，唯恐天下不亂，表面上笑盈盈，營造一片和諧，私底下小動作卻極其多，讓人防不勝防，「但可笑的是，他們以為自己隱藏很好，彷彿雙面手法未曾被識破。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許書華表示，職場蟑螂心眼奇小，容不下他人對自己的一絲質疑，對「非我族類」趕盡殺絕，憤世嫉俗，忙著盯著目標的動向，不攻擊渾身不對勁，不興風作浪就不舒爽；究其背後動機，也僅為鞏固自身利益，剷除異己而已。

▼許書華認為，職場蟑螂「怕光、怕直球對決」。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

▲上班族（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

「頂君子之面，行小人之實，實在很無聊。」許書華指出，這款人不用怕，因為發展有限！也可以說自己把自己玩壞了，「你會發現，他的敵人不會只有寥寥幾個，一定超～級～多，因為他對宇宙眾生的不滿並釋出的攻擊，也爆～炸～多。所以若沒破時間跟這類人玩，就離開射程範圍，或讓其他人跟他鬥就好。」

許書華認為， 職場蟑螂剛開始可能靠渲染力，擾亂一池春水，但久了依舊被看破手腳，而且他怕光、怕直球對決，因為這類人的生存之道本身就不光明正大，靠背地放假消息及兩面手法生存，還是小孬孬一枚。

許書華提到，她一直覺得，以「多贏共榮」出發點去思考的人，手上的碗有機會越捧越大；一心想斷別人的路，與人為敵，斬斷更多的恐怕是自己的前程，「成功的路上，敵人越少越好，畢竟很多事，除了天時地利，還要人和啊～不是嗎？」

ET快訊
6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息
恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃
連勝文表態「不贊成2024總統初選」　歡迎郭台銘回國民黨
住阿里山2晚6萬9！「日本機+酒」價格曝　留言刷：窮人才出國
鄭仲茵深夜反擊「證據會說話」　控陳冠霖先有動作：時序已清楚
今晨7.9℃　「急凍轉雨」最低溫時間曝
金融時報：麥卡錫擬在加州會蔡英文　避免刺激中國

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「職場蟑螂」手法曝　別怕！他們把自己玩壞了

小氣男分手傳AA清單　紅豆湯、壽司1盤也列入！妹子忍2年被封聖母

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

心好累！12星座「最難溝通CP」曝光　你們還在一起嗎

住阿里山2晚6萬9！「日本機+酒」價格曝　留言刷：窮人才出國

阿里山飯店「浮動價格」6.9萬　律師點關鍵時機：價錢就確定不能改

單親運將1違規求乘客別檢舉　自揭苦衷「剩2次機會」感動4千人

今晨7.9℃　「急凍轉雨」最低溫時間曝

清心為何能開這麼久　粉絲曝2大原因：國中喝到出社會仍全台第一

他嘆8成新手爸媽罹「曬小孩狂魔症」掀認同！過來人揭辛酸：你不懂

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

兒子吃到一半倒頭就睡　媽咪檢查後：是倉鼠？

「職場蟑螂」手法曝　別怕！他們把自己玩壞了

小氣男分手傳AA清單　紅豆湯、壽司1盤也列入！妹子忍2年被封聖母

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

心好累！12星座「最難溝通CP」曝光　你們還在一起嗎

住阿里山2晚6萬9！「日本機+酒」價格曝　留言刷：窮人才出國

阿里山飯店「浮動價格」6.9萬　律師點關鍵時機：價錢就確定不能改

單親運將1違規求乘客別檢舉　自揭苦衷「剩2次機會」感動4千人

今晨7.9℃　「急凍轉雨」最低溫時間曝

清心為何能開這麼久　粉絲曝2大原因：國中喝到出社會仍全台第一

他嘆8成新手爸媽罹「曬小孩狂魔症」掀認同！過來人揭辛酸：你不懂

《不熙娣》派翠克1年約會3女！換嫩妹看千元電影…深夜帶回家全被拍

賴清德「宮廟政治學」讓南投變天！　特製八仙綵藏玄機

「職場蟑螂」手法曝　別怕！他們把自己玩壞了

春季話題底妝盤點：香奈兒粉餅詢問度高、TOM FORD柔霧遮瑕超搶手

「恩恩案」寵物版！1999失能、消防局推拖　冷血對話曝光

熟女師裸聊賣內褲遭開除　「線上賣身」8個月賺破200萬

金鐘女星梁舒涵驚遇網路詐騙！　痛揭「逼真手法」：一世英名栽了

小氣男分手傳AA清單　紅豆湯、壽司1盤也列入！妹子忍2年被封聖母

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

貨櫃船運今年美西線長約價約去年兩成　最低可能只有一成五

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

生活熱門新聞

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

跛腳追媽祖　勇腳伯找到了！

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

２生肖「驚蟄」後好運爆棚

今晨7.9℃　「急凍轉雨」最低溫時間曝

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

保時捷車隊「北宜逆向」騎士閃到山壁傻眼

驚蟄到了！這2生肖「免防小人」財運降臨

便當220元遭Toyz酸割韭菜！館長曝製作過程

即／宜蘭22:34發生規模4.0地震　最大震度3級

更多熱門

相關新聞

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

《Baby Shark Dance》落伍了，新「兒童界國歌」出爐！有兩個小孩的家庭科醫師許書華發文說，「誰能告訴我，為什麼這麼多小孩都會唱《孤勇者》？」而這首歌是香港歌手陳奕迅所唱，早已紅遍兩岸三地，成為小孩神曲，讓許直呼「我好吃驚」。

冬天更容易憂鬱！醫推 「5習慣」幸福感增

冬天更容易憂鬱！醫推 「5習慣」幸福感增

兩段式降溫！美女醫：2類人心肌梗塞風險恐增

兩段式降溫！美女醫：2類人心肌梗塞風險恐增

名醫許書華心疼余苑綺：醫療治的是整個人

名醫許書華心疼余苑綺：醫療治的是整個人

朱俐靜病逝　醫曝乳癌6危險因子！2類女性該做檢查

朱俐靜病逝　醫曝乳癌6危險因子！2類女性該做檢查

關鍵字：

職場蟑螂許書華

讀者迴響

熱門新聞

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

阿滴認了「參加過攝理教」！教會曾說服：鄭明析是冤獄

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

威力彩11.6億2注中獎　獎落南台灣2縣市

鄭明析涉性侵百名台大政大女　通緝至2027年

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

即／確定是蔡天鳳！頭顱雙腿DNA比對結果出爐

跛腳追媽祖　勇腳伯找到了！

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面