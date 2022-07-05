朱俐靜病逝　醫曝乳癌6危險因子！2類女性該做檢查

記者陳俊宏／綜合報導

歌手朱俐靜罹患乳癌3日病逝，享年40歲。家醫科醫師許書華提醒乳癌6大風險因子，包括有乳癌家族史、未生育或在30歲後才生第一胎等。她呼籲，衛福部提供40-44歲、二親等內罹患乳癌的女性，以及45-69歲的所有女性，每2年可做一次免費乳房攝影篩檢，大家把握自己權益，該做的檢查要做喔，「我也要抽空請個假幫自己排健檢了」！

許書華在「許書華醫師 陪妳寫日記 」臉書提到，太震驚了！看到這新聞，腦中不斷迴盪《存在的力量》這首歌，以為這位笑容迷人、歌聲充滿正向力量的女孩已抗癌成功！但世事真的太無常，大家真的要好好照顧自己。

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▲▼朱俐靜在去年發片記者會，談到自己抗癌的過程，忍不住落淚。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



許書華表示，乳癌為國內女性發生率第一名的癌症，年齡高峰約在45-69歲之間，而台灣地區罹患乳癌的平均年齡又比西方國家年輕，風險因子包含：

1、有乳癌家族史

2、未生育或在30歲後才生第一胎

3、沒有餵過母奶

4、初經早、停經晚

5、卵巢癌及子宮內膜癌病史

6、菸酒、肥胖等

許書華指出，乳癌第一期患者5年存活率可達到9成5，也有機會施行乳房保留手術；疾病進展至末期5年存活率不到3成，因此乳癌防治重視早期發現早期治療！

許書華說，乳房攝影為透過X光看乳房內的鈣化點偵測早期乳癌，是目前最有效的乳癌篩檢工具；若是年輕女性乳房較緻密，不容易藉由X光偵查出鈣化點和腫瘤，可選擇無放射線侵襲性低的乳房超音波檢查。

▲▼朱俐靜乳癌病逝，享年40歲。（圖／資料照）



許書華呼籲，衛福部提供40-44歲、二親等內罹患乳癌的女性，以及45-69歲的所有女性，每2年可做一次免費乳房攝影篩檢，大家把握自己權益，該做的檢查要做喔，「我也要抽空請個假幫自己排健檢了」！

朱俐靜從《超級偶像》出道，2021年初罹患乳癌，雖然辛苦仍努力對抗病魔，沒想到4日傳出她已於3日逝世消息，享年40歲，震驚各界。