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蔡總統傳與麥卡錫會晤移師美國　金融時報揭幕後

▲總統蔡英文出席國家資通安全研究院揭牌典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者陳韻聿倫敦6日專電

英國「金融時報」報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫計劃與總統蔡英文在加州會晤，而不是台北，這個「場地的變更」與台灣方面對北京反應的顧慮、以及美中關係緊張有關。

「金融時報」（Financial Times）援引一名台灣官員的說法報導，當麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，台灣方面對北京激烈反應的顧慮「合理」（reasonable），蔡總統的團隊則提議，「我們何不利用（在美國）過境的機會碰面」。

報導指出，蔡總統將訪問友邦瓜地馬拉和貝里斯；4月初的美國行是友邦訪問行程一部份。根據報導，總統將在加州與麥卡錫會晤，並在加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說。除了加州，蔡總統也將訪問紐約。加州是麥卡錫的選區。

今年1月就任議長、共和黨籍的麥卡錫去年夏天曾說，有意在當選眾院議長後訪問台灣。報導提到，蔡總統說服麥卡錫在加州會晤，而不是台北，以避免中國共軍侵略性的回應。數名知情人士表示，考量台灣方面的安全顧慮，蔡總統與麥卡錫達成共識在美國會晤。

「金融時報」指出，支持麥卡錫訪台的華府人士認為，在中國侵略態勢升高的此刻，美國資深國會議員應傳達對台灣的支持。另一方面，批評者主張，高規格的訪問徒然挑釁中國，對台灣幫助有限。

一名台灣高階官員告訴「金融時報」，台灣方面已向麥卡錫團隊透露關於中共近來動向和威脅的情資。這名官員表示，北京有可能採取較以往更不理性的政策，若台美雙方可嘗試共同管控這樣的情況，「每個人面臨的風險就能獲較佳控制」。

前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台，這是相隔25年後，再度有美國眾院議長訪問台灣，當時共軍藉故舉行大型軍演，並首次發射飛彈穿越台灣上空。

儘管會晤地點由台灣改為美國為的是避免刺激北京，部分觀察人士認為，蔡總統訪美與麥卡錫訪台都一樣會引發中國「報復」，且強度恐將不相上下。不過，蔡總統幕僚強調，台灣絕不能讓中國的脅迫得逞。

一名熟悉蔡政府處理與麥卡錫會晤事宜的人士提到，中國若再次在台灣周邊舉行軍演，將擾亂國際運輸航線。

華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）的亞洲事務專家塞耶茲（Eric Sayers）指出，在美國與蔡總統會晤就是麥卡錫支持台灣的最佳方式。

塞耶茲說，這樣的安排不僅有助麥卡錫達成提升台灣議題位階的目標，並展現他與蔡總統會面的意願，會晤發生在美國也讓北京較難作出如裴洛西訪台時的挑釁回應。

數名知情人士告訴「金融時報」，除了跟麥卡錫會晤，蔡總統也已決定接受邀請，在雷根圖書館演說。「雷根總統基金會暨研究所」（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）證實邀請蔡總統。

麥卡錫辦公室婉拒向「金融時報」評論。中國駐華府大使館未回覆置評請求。

台灣方面，國防部長邱國正6日在立法院應詢表示，中共一直在尋找可以「師出有名」（攻台）的理由，例如軍購、他國高層訪台，或是國軍頻繁與他國軍事交流等。

他說，去年裴洛西訪台，共軍軍艦曾逼近領海基線、貼著24浬鄰接區，今年則恐將更加逼近，甚至突入24浬、接近12浬領海線。邱國正是在回應立委詢問關於麥卡錫可能訪台一事時，作以上表示。

 
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