阿里山飯店「浮動價格」6.9萬　律師點關鍵時機：價錢就確定不能改

▲阿里山英迪格酒店的費用近日遭到質疑。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

阿里山英迪格酒店近日遭旅客質疑「就地起價」，1家4口228連假入住3天2夜，花費6萬9千元，櫃檯人員稱「房價是浮動價格」。律師林智群則說，「在你訂下去的那一刻」，價錢就確定了。

林智群昨（6）日在臉書發文表示，飯店房間的價格確實會在假期時有浮動，「但是『在你訂下去的那一刻』，價錢就確定了」，他提到，就算其他房間的價錢仍未確定，但在旅客下訂以後，價錢就不能再調整。

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「還沒訂房前，房價是浮動的，但訂房了，那個價錢就是確定了，哪來浮動？」林智群舉例，他在台積電390元時購買，後來漲到510元，「台積電可以跟我主張股價浮動嗎？可以要求我補差價嗎？不行！因為我買的那個時候，價錢就鎖定了」，他最後指責，「騙人家不懂嗎？」

該名周姓旅客爆料後，飯店方回應稱，他們透過簡訊、電話聯繫時，都有跟周女重新報價，周女入住時也看過覺得沒有問題，簽署以後才會辦理入住手續。

因此不少人在林智群的貼文下留言表示，「既然一方聲稱入住確認信中已有全部資訊，倘若其言為真，責任根本不在飯店」、「即便後續飯店要跟他溝通要漲價，他畢竟也是心甘情願答應了不是嗎」，林智群則回應稱，「我認為那個過程裡面有資訊不對稱的情況，對消費者不公平」。