　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東阿北騎車跌落水溝無意識　里港警用這招查出身分找到家屬

▲里港警貫分局交通小隊長張泄文協助蘇姓老翁送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警貫分局交通小隊長張泄文協助蘇姓老翁送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名男子騎乘腳踏車不慎摔入路旁九如鄉洽興村水溝，民眾發現報警，里港警消趕往處理，發現已無意識，由於身分無任何證明文件，小隊長張泄文透過鄉長、村路及分局line群組等管道終於查出他身分，連絡家人即時至醫院協助處置，深獲民眾感激。

▲里港警貫分局交通小隊長張泄文協助蘇姓老翁送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警貫分局交通小隊長張泄文協助蘇姓老翁送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警分局於日前接獲民眾報案，在九如鄉洽興村德安寺後方產業道路有一老翁發生交通事故，員警獲報後立即前往，並通報消防救護車偕同到場處置。

警消到場發現為一名年約80多歲的老翁因騎乘腳踏車不慎摔入路旁水溝受傷，警方與民眾協助，將他從水溝內救起；經初步檢視詢問他身體傷勢狀況，均無意識反應，由於身上也無可辨識之身分証件，現場民眾也不認識他，由於傷勢危急，先由救護車送往醫院急救。

為了趕快找到家屬，處理案件的小隊長張泄文張員先拍攝他的照片，並張貼於分局公務LINE群組詢問；另再協請九如鄉鄉長和當地村長幫忙協尋，順利聯繫到家屬，且他經醫院急救後也脫離險境，讓家屬相當感激。經查，該蘇姓老翁當天早上和太太分別騎腳踏車到九如運動，蘇先返家，太太想多運動，蘇先行返家，發生這起事故，幸無大礙。

里港警分局分局長何明祥表示，藉由這起事件，提醒民眾對於家中高齡者的生活起居更需多加留意，建議身上應隨身攜帶或佩掛可以辨識身分之證件、手鍊或可聯繫之電話號碼等配件，以防長輩外出時若有意外發生，可迅速聯絡家屬協助處理。

ET快訊
台灣戰力排名揭曉！ESPN看好黑馬　點名警戒3球員
LIVE／荒淫鄭明析夜污50女！變態性癖曝光　阿滴認曾參加攝
成功高中畢旅到墾丁　見「生魚片煮熟」傻眼
飛日本「來回機票4千」！　今限時開搶
迎雨後急凍！　「白天暴跌10度」時機點曝
美國毀滅台灣計畫？　秦剛拿出憲法：台灣是中國一部分
5裸女服侍畫面曝光！　韓邪教主專挑「白皙毛少」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

就服員巧扮心靈捕手　力助婦女重返職場展歡顏

疫情逐步解賭客蠢動　屏東電子遊藝場經營賭博電玩遭查獲

屏東阿北騎車跌落水溝無意識　里港警用這招查出身分找到家屬

超美！嘉義市八掌溪風鈴木花況佳　金色隧道黃花地毯民眾搶拍

古蹟北門驛整修施工3／20起暫停停靠　麗星飯店同步整修

土耳其大地震　中佛會捐款逾千萬…各道場為受難者祈福

狗狗突竄出...桃園阿北方向盤一打衝進田裡　警call拖吊車助脫困

阿里山花季登場　管制時段台18線29K處購票入園

屏東公墓火警頻仍　潮州消防分隊「掃墓不燒墓」防火宣導

終身守護自然保育！太管處首任處長徐國士辭世　太管處員工不捨

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

煞不住？騎士撞上公路車　他氣炸：我這1台抵妳3台

就服員巧扮心靈捕手　力助婦女重返職場展歡顏

疫情逐步解賭客蠢動　屏東電子遊藝場經營賭博電玩遭查獲

屏東阿北騎車跌落水溝無意識　里港警用這招查出身分找到家屬

超美！嘉義市八掌溪風鈴木花況佳　金色隧道黃花地毯民眾搶拍

古蹟北門驛整修施工3／20起暫停停靠　麗星飯店同步整修

土耳其大地震　中佛會捐款逾千萬…各道場為受難者祈福

狗狗突竄出...桃園阿北方向盤一打衝進田裡　警call拖吊車助脫困

阿里山花季登場　管制時段台18線29K處購票入園

屏東公墓火警頻仍　潮州消防分隊「掃墓不燒墓」防火宣導

終身守護自然保育！太管處首任處長徐國士辭世　太管處員工不捨

《臥龍》最婊關卡江表三虎臣　武將一次來三個玩家瘋「逃課」打法

美前防長建議役期延長、男女皆兵照單全收？　邱國正：絕對沒有

神鬼女誆「赴美洗學歷」　富二代混7年白搭！老爸怒告討回千萬

6口味任選！　速食店平日限定「義大利麵下殺第2份半價吃」

說・流行／機器人闖入伸展台！Coperni讓模特兒上演親密互動顛覆想像

就服員巧扮心靈捕手　力助婦女重返職場展歡顏

玉帝點頭也沒用！男大生偷「6萬元金紙」還願　廟方報警這下慘了

臺馬資本市場實務經驗交流　拓展雙邊合作關係

醫美診所內部影片外流　「清楚照到人臉」30名大咖歌手、演員受害

身分證拿出來！3月壽星爽玩樂園「只要299元」　車牌對中1碼399元

地方熱門新聞

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

中壢區兩個里3/8-9日停水

南警防詐、交安宣導活潑多元

湯德章律師之子湯聰模去世文化局走讀介紹生平

狗狗突竄出...桃園阿北方向盤一打衝進田裡

林右昌請命提高警勤加給　基層警喊：超有感！

太管處首任處長徐國士辭世　員工不捨

嘉縣太保取經嘉義市雙B低碳營運經驗

嘉義市八掌溪金色隧道黃花地毯　民眾搶拍

男不堪經濟壓力大醉倒路邊　警關懷開導送返家

林口長庚　「精準醫學檢驗中心」開幕　

金山警2所長布達典禮　地方仕紳觀禮祝賀

「餐期斷單」沒餐送　外送員神操作秒進單

台南分署3/7法拍會還有銅板價美食小吃

更多熱門

相關新聞

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

台南市永康分局2名警員4日巡邏時，攔下一名闖紅燈又未戴安全帽的機車騎士，結果一聽原因，不僅立刻放行，也未開罰單。消息傳開後，左右鄰里也豎起大拇指，認為警方放行有理，而永康警分局查證後，也予以表揚。

林右昌請命提高警勤加給　基層警喊：超有感！

林右昌請命提高警勤加給　基層警喊：超有感！

潮州警志工「女王節」增廣知識 阿昭署長現身反詐騙

潮州警志工「女王節」增廣知識 阿昭署長現身反詐騙

掃阿嬤墓燒雜草涉縱火　莽男被逮

掃阿嬤墓燒雜草涉縱火　莽男被逮

門口變臭公廁！高雄妹怒報案下場嚇死

門口變臭公廁！高雄妹怒報案下場嚇死

關鍵字：

里港警察腳踏車水溝家屬小隊長張泄文

讀者迴響

熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

木村拓哉瘋傳「4月閃電離婚」內幕曝！　工藤靜香1舉動被抓包

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

阿滴認了「參加過攝理教」！教會曾說服：鄭明析是冤獄

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面