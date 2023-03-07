屏東阿北騎車跌落水溝無意識　里港警用這招查出身分找到家屬

▲里港警貫分局交通小隊長張泄文協助蘇姓老翁送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名男子騎乘腳踏車不慎摔入路旁九如鄉洽興村水溝，民眾發現報警，里港警消趕往處理，發現已無意識，由於身分無任何證明文件，小隊長張泄文透過鄉長、村路及分局line群組等管道終於查出他身分，連絡家人即時至醫院協助處置，深獲民眾感激。

里港警分局於日前接獲民眾報案，在九如鄉洽興村德安寺後方產業道路有一老翁發生交通事故，員警獲報後立即前往，並通報消防救護車偕同到場處置。

警消到場發現為一名年約80多歲的老翁因騎乘腳踏車不慎摔入路旁水溝受傷，警方與民眾協助，將他從水溝內救起；經初步檢視詢問他身體傷勢狀況，均無意識反應，由於身上也無可辨識之身分証件，現場民眾也不認識他，由於傷勢危急，先由救護車送往醫院急救。

為了趕快找到家屬，處理案件的小隊長張泄文張員先拍攝他的照片，並張貼於分局公務LINE群組詢問；另再協請九如鄉鄉長和當地村長幫忙協尋，順利聯繫到家屬，且他經醫院急救後也脫離險境，讓家屬相當感激。經查，該蘇姓老翁當天早上和太太分別騎腳踏車到九如運動，蘇先返家，太太想多運動，蘇先行返家，發生這起事故，幸無大礙。

里港警分局分局長何明祥表示，藉由這起事件，提醒民眾對於家中高齡者的生活起居更需多加留意，建議身上應隨身攜帶或佩掛可以辨識身分之證件、手鍊或可聯繫之電話號碼等配件，以防長輩外出時若有意外發生，可迅速聯絡家屬協助處理。