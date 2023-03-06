辦公室全拆光！哆奇玩具財務危機跳票1300萬　買家出征臉書：還錢啦

▲哆奇玩具辦公室已經拆光。（圖／民眾提供）

記者劉人豪／台北報導

知名模型周邊專賣店哆奇玩具，日前驚傳出訂單無法出貨，並表示因應各種外界因素導致營運出狀況，超過350人受害，金額上看1300萬元。而員工在228過後全數離職，僅剩總經理織田紀香，目前哆奇玩具位於台北內湖的辦公室也人去樓空，正進行拆除工程讓新公司進駐。

在今年2月上旬，已有不少同好在社群網站，K島、巴哈姆特、PTT等討論哆奇玩具訂單跳票一事，稱甚至有店家通知消費者有在哆奇買的話趕快去退款。

▲哆奇玩具內湖辦公室已人去樓空。（圖／民眾提供）

事件引起討論後，哆奇玩具在臉書發出公告，提到經濟不景氣、原物料上漲、原廠交貨遲延等因素，導致哆奇玩具無法出貨給消費者，只好開放退款管道取消出貨，讓有需要申請退款的消費者可到臉書粉專私訊聯繫。織田紀香指出員工在228過後全數離職，日後哆奇玩具員工只剩自己和其他來幫忙的朋友繼續作業。

目前哆奇玩具在內湖的辦公室已經有工人作業，將所有裝潢施工拆除，準備讓租下的新公司進駐。《ETtoday新聞雲》多次撥打哆奇玩具客服電話，皆無人接聽。

網友則紛紛在哆奇玩具臉書留言「我就看不到訂單號碼要怎麼填資料」、「半個月過去，匯款一樣沒有下落」、「新的辦公室地址呢？客服電話也沒有接」、「還錢啦」。