出遊放著妻子獨守空閨　人夫翻窗攀牆偷拍學生妹更衣

▲2名學生妹到台北投宿旅館時，發現有人從氣窗用手機窺探。（示意圖／PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子帶著妻子到台北遊玩，入住中山區某旅社時，發現樓梯間有扇窗戶，一時好奇翻過窗戶，走到外牆平台，舉起手機透過牆上的氣窗窺視其他房客，正在裡面換衣服的2名學生妹發現後，立刻關燈，陳男嚇得蹲在平台上不敢動，結果被學生妹帶著櫃檯人員逮個正著，台北地檢署6日依妨害秘密罪嫌起訴陳男。

據了解，陳男和妻子以及被窺視的2名學生妹互不相識，剛好都在2022年12月間，分別從中南部北上遊玩並投宿旅社，陳男和妻子住在樓上，陳男下樓時，意外發現梯間有個窗戶透出光亮，一時好奇，翻過窗戶，跳到樓下用來安置管線的平台，陳男沿著平台繼續往前走，從1間客房上方的氣窗看到燈光，便拿出手機，舉到氣窗邊查看房內情形。

正在房內的2名學生妹發現氣窗上的手機，機警關掉房內照明，下樓找旅社櫃檯人員投訴，而陳男發現燈滅後，擔心被抓包，立刻蹲下，伺機沿著原路回樓上房間時，被趕來的櫃台人員看到。警方到場以現行犯將陳男逮捕送辦，陳男坦承犯行，但否認偷拍，雖然陳男手機內並沒有拍攝錄影任何房內畫面，檢查官仍依《刑法》妨害秘密罪章中的「無故利用工具或設備窺視他人非公開之活動」罪，將陳男提起公訴。