鐵粉必收！《哈利波特魔法圖鑑》地圖、咒語、霍格華滋細節全都有

▲《哈利波特魔法圖鑑》預計10月在全球同步發行，台灣將由皇冠出版。（圖／wizardingworld.com）

記者林育綾／台北報導

風靡全球的《哈利波特》系列魔法世界，讓不少粉絲陶醉其中，至今仍有許多鐵粉持續探究，如今官方發佈，J.K. 羅琳將發行第一本哈利波特官方魔法叢書《哈利波特魔法圖鑑》，收錄魔法世界的清單、圖表、地圖等一切魔法事物細節，消息一出已讓許多霍格華滋鐵粉雀躍，皇冠出版表示預計將於10月10日與全球同步出版。

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▲內容收錄魔法世界的各種細節，包括妙麗曾經使用的「時間轉換器」等。（圖／wizardingworld.com）

《哈利波特魔法圖鑑》動員了7位插畫家，是一本讓人眼花撩亂的全彩精裝書，以267×226mm大開本、彩色精印208頁（含兩頁拉頁），加上封面精緻燙印、附有緞帶書繩、彩繪扉頁等，適合粉絲收藏或作為禮物書。

內容收錄各種圖表與剖析，包括的魔法物品、美食、奇異的植物、怪獸，還有分類帽的秘密、咒語等魔法細節，總共7個章節，讓讀者可以了解深受喜愛的角色、重溫喜愛的時刻、學習咒語、尋找隱藏的秘密，盡情探索霍格華茲和其他地方。

▲弗雷與喬治開的「衛氏巫師法寶店」販賣的惡作劇商品，在圖鑑裡也有介紹。（圖／wizardingworld.com）

魔法圖鑑動員了7位頂尖插畫家，包含彼得．高斯（Peter Goes）、露易絲．洛克哈（Louise Lockhart）、麥瑋桐（Weitong Mai）、奧莉亞．慕薩（Olia Muza）、范光福（Pham Quang Phuc）、托米斯拉夫．湯米克（Levi Pinfold）和李維．平弗德（Tomislav Tomić），每位插畫家都為J.K. 羅琳的魔法世界帶來非凡的創意視角。

▲主角們的魔杖、服裝，全部都有收錄。（圖／wizardingworld.com）

皇冠出版表示，「相信《哈利波特》的台灣讀者們都跟我們一樣期待這個系列更多的新作品。《哈利波特魔法圖鑑》蒐集了魔法世界裡的所有細節，並搭配充滿想像力的豐富插圖，是適合全世界哈利波特迷的魔法讀物！」

目前《哈利波特魔法圖鑑》確定將出版中文、英文、法文、德文、日文、韓文、義大利文等35種語言版本，搭配大規模的全球宣傳，像是廣告、社群活動、書店跟圖書館的創意與互動銷售活動，預計吸引世界各地的鐵粉、兒童、家庭和準備送禮物的人，將於2023年10月10日全球同步出版。

▲▼《哈利波特魔法圖鑑 (The Harry Potter Wizarding Almanac)》預計10月在全球同步發行，台灣將由皇冠出版。（圖／wizardingworld.com）