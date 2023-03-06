不再被笑是「賤民」！ 台中健民國小新校名曝　末代畢業生哭哭

▲不再被笑是「賤民」，台中大里健民國小8/1起改名「竹仔坑」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

因為校名健民讀音似「賤民」，台中大里健民國小自2020年起推動校名更改，上週校方收到公文，教育局已同意學校自112學年度更名（112年8月1日）為竹仔坑。校方表示，偶爾都會有人拿校名開玩笑，能改名成功相當開心，「不用被取笑了！」不過，這屆將畢業的國小生恐笑不出來，教育局表示，這學期畢業生頒發的畢業證書，仍是「健民國小」畢業，至於過往校友若想換發畢業證書也沒辦法，只能換發「畢業證明書」。

教育局表示，有關畢業生校友申請畢業證書補發，申請同意後會核發竹仔坑國小國小開具的「畢業證明書」，並註記健民國小更名爲竹仔坑國小的事實。至於本屆的畢業生還是拿健民國小畢業證書，教育局也強調，當初健民國小取名有其良善用意，且過去60多年，學校在地方都扮演重要角色，名字也有其歷史脈絡，希望民眾能尊重、理解，新舊校名沒有誰優誰劣之分。

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大里竹仔坑社區發展協會109年11月提案發起健民國小更名運動，事經學校校務會議、家長代表大會決議通過，市議員李天生在議會質詢反映地方鄉親更名意向後，地方各界籌組「學校更名推動小組」積極推動，在完成更名計劃書、召開社區公聽會，凝聚各方應見後，於去年底提出申請，今年3月2日獲得市府行文同意。

校長張家馨指出，在市府核准同意後，接著計劃辨理印鑑、官防、保管專戶、建物保存登記等更名作業，預計8月1更名掛牌，同時一併舉辨校門、警衛室重建暨週邊環境整建工程完工典禮。

家長會長劉孟欣強調，「竹仔坑」是本地古地名，更名「竹仔坑國小」符合本土化潮流，預期在更名後，學校氣象一新，將在現有基礎上繼續往前邁進，並帶動竹仔坑地區進一步發展。

校方表示，這屆的國小畢業生還是會拿健民國小畢業證書 (也是最後一屆健民)，至於過往的畢業生想換畢業證書，也沒辦法更換。