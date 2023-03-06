　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

奪3命詐團月薪曝！「S姊」淚求交保：會做好人　旁聽席阿姨拭淚

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨案」釀3死，主要幹部「S姊」傅榆藺落網遭羈押至今達118天。今（6日）法院開庭，傅女首被提訊，她下囚車時披頭散髮，面對記者問「有沒有懺悔？」她點頭說「有！」。傅女庭上哽咽認加重詐欺、洗錢，指揮組織，並稱月薪32萬共領百萬，也會將錢交給開便當店的母親，其阿姨也坐在旁聽席聆聽，一度不捨以手拭淚。

▲▼ 傅榆藺 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲台版柬埔寨釀3死，「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋今從看守所被提訊出庭。（合成圖／記者黃宥寧攝）

身材嬌小、長相乾淨的傅榆藺（30歲），以綽號「梁朝偉」從去年8月加入以「藍道」為首詐團，擔任「帳號審驗業務」（驗車）。她起先僅認加重詐欺、洗錢否認指揮組織，並強調自己與「藍道」共用Telegram帳號，凡要控員打人等訊息都是藍道所發，自己只有下過一次打被害人命令。

本來否認指揮組織的傅女，經過與律師討論後，坦承有指揮「茶董」、「木法沙」在群組對控員下命令。她負責「驗車」也就是，檢驗金融帳戶、更改網路銀行帳戶密碼、確認綁約帳號是否正確、銀行轉帳是否正常及網路銀行功能是否正常，經手近100個帳戶，檢驗1帳戶可拿1萬元，月薪32萬拿上百萬報酬，也會把賺到的錢，部分交給開便當店的母親。

傅女講著講著眼淚潰堤說，想交保出去做好人，賠償200多名被害人，公訴檢察官提出質疑問「詐騙金額3億多元妳怎麼還？」她則激動回「我能還就還，總比待在看守所內好」；法官接著關心問，之前家人有接到「藍道」電話，家人是否有生命安危，她則回「藍道」之前說要給500萬交保費，但問過家人，並沒有收到，家人目前沒有安全疑慮。

羈押期將屆滿，法官問意見，檢察官指出，因傅女仍否認私行拘禁致死、加重強盜，有羈押必要；其辯護律師說，就目前參與部分都為陳述，不存在串證情節也沒串證動機，也會跟家屬說不要再跟詐團成員接觸，懇請法院斟酌，若仍有羈押必要，希望能解除禁見，或至少解除收受物品。

傅女稱是受「藍道」邀約，今年9月才加入犯罪組織負責「驗車」也就是檢驗金融帳戶、更改網路銀行帳戶密碼、確認綁約帳號是否正確、銀行轉帳是否正常及網路銀行功能是否正常，經手近100個帳戶，檢驗1帳戶可拿1萬元，不法所得恐達上百萬；至於為何可得高報酬，全因她對各家銀行何時會被警示帳戶規則相當清楚，甚至將規則倒背如流，因此在「藍道」眼中她是難以被取代的驗車手。 原文網址: 獨／奪3命「S姊」是雙寶媽！家開便當店月收800K...超猛技能撈百萬 | ETtoday社會新聞 | ETtoday新聞雲 https://www.ettoday.net/news/20221230/2412750.htm#ixzz7v9tR5v7k Follow us: @ETtodaytw on Twitter | ETtoday on Facebook

▲傅女阿姨（紅圈）庭後向記者表示「你們不要這樣」，快速在律師陪伴下上計程車離開。（圖／記者黃宥寧攝）

傅女親阿姨及其家屬全程旁聽，坐在被告席傅女淚眼汪汪，對旁聽席阿姨揮手示意，阿姨也點點頭回應，甚至忍不住悲傷情緒以手拭淚。

庭後，穿搭時尚傅女阿姨及其他家屬一度為想躲避記者，分開離開法院，傅阿姨更委屈向記者示意說「你們不要這樣」想躲避拍攝，面對記者提問「會覺得丟臉嗎？」、「3條命欸」都沒回答，最後則在律師護送下，快速上計程車離開。

ET快訊
鹿港小弟「養雞當寵物」！　每天都下蛋
奪3命詐團月薪32萬　「S姊」淚崩：想交保出去做好人
蛋價還沒到頂！　餐飲業嘆：每月雞蛋成本+7000
上任2天被拔官！　2原因曝光
美魔女「激活」私處　遭燙傷怒告醫護結果曝
人事長喊「過年放6天大家能接受？」　邱顯智怒：先把砍掉的7天
五月天演唱會門票這裡還有！　住飯店「直接送2張」
連千毅合照娜美放閃　「抓包是舊照」糗了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前女友暖心慶生沒好報　他怒琵琶別抱嗆揭「淫蕩樣子」攪局下場曝

嘉義街頭「球棒大亂鬥」！賓士還掛失竊車牌　警24小時全緝捕歸案

美魔女拯救乾妹妹！還沒「激活」先燙傷　怒告醫護結果出爐

阿昭署長登上WBC經典賽大螢幕　世界棒球列強前開講「識詐」

奪3命詐團月薪曝！「S姊」淚求交保：會做好人　旁聽席阿姨拭淚

台74轎車遭追撞！後座乘客慘死　小貨車駕駛認「未注意車況」慘了

臉書放話「桃園機場隨機殺人」　機捷員警荷槍實彈巡邏

職業賭場藏大學旁！31賭客有12人是大學生　遭逮後狂Call籌罰款

卯上！台南「台銀抗議車」4度回歸又被拖吊　交通局撂話　

北市女確診隔離第2天竟出門接小孩　半路出車禍慘了！判拘20天

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

前女友暖心慶生沒好報　他怒琵琶別抱嗆揭「淫蕩樣子」攪局下場曝

嘉義街頭「球棒大亂鬥」！賓士還掛失竊車牌　警24小時全緝捕歸案

美魔女拯救乾妹妹！還沒「激活」先燙傷　怒告醫護結果出爐

阿昭署長登上WBC經典賽大螢幕　世界棒球列強前開講「識詐」

奪3命詐團月薪曝！「S姊」淚求交保：會做好人　旁聽席阿姨拭淚

台74轎車遭追撞！後座乘客慘死　小貨車駕駛認「未注意車況」慘了

臉書放話「桃園機場隨機殺人」　機捷員警荷槍實彈巡邏

職業賭場藏大學旁！31賭客有12人是大學生　遭逮後狂Call籌罰款

卯上！台南「台銀抗議車」4度回歸又被拖吊　交通局撂話　

北市女確診隔離第2天竟出門接小孩　半路出車禍慘了！判拘20天

前女友暖心慶生沒好報　他怒琵琶別抱嗆揭「淫蕩樣子」攪局下場曝

Jennie破相靠OK繃遮醜　照樣拎香奈兒可愛包飛巴黎看秀

不只夜市夯！外國人來台最愛「這3類型」　38%指定客製化包團

全台鬧蛋荒！鹿港小弟超前部署「養雛雞當寵物」　實現雞蛋自由夢

目睹媽媽開車「壓扁寶貝狗碗」　柴犬原地石化快氣炸：第2次了...

每天回家被浪費10分！萌貓輪流表演「抓抓儀式」　她嘆捨不得離開

古巴重砲首戰前夕開轟　孟卡達珍惜： 夢想實現

新興市場教父自爆錢卡在上海出不來　急喊「投資中國要謹慎」

PCS第五周／FAK吶兒離譜「一打五」殺三個、地獄豬吞連敗季後賽希望渺茫

便當220元被Toyz酸割韭菜！館長曝製程　一條要做2天：豬肉吹冷氣

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

社會熱門新聞

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

未婚妻跟軍官上床　綠帽王怒退婚變單親爸

「月領12萬」高薪！　一錄取變惡夢

快訊／上班塞爆！　國1「4車追撞3傷」回堵5公里

公司拿二手爛車「賣他50萬」　男上班數月0薪水

高雄男遭凌虐痛毆！過程全被錄下

457萬賓士S350毀了！國道開自動駕駛高速撞緩撞車

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

賓士突開門女子掉出來　真相曝光

馬祖缺糧…金門4天兵開趴「吃飽喝足」互毆

國1「4車追撞3傷」現場恐怖畫面曝光

穿越末日！國道旁火燒山駕駛視角曝

更多熱門

相關新聞

台版柬埔寨釀3死！「S姐」關押118天今提審

台版柬埔寨釀3死！「S姐」關押118天今提審

「台版柬埔寨案」求職詐騙案受害者多達307人，其中61人遭拘禁、3人受虐身亡，詐騙金額高達3.9億元，主要幹部「茶董」陳樺韋及「S姊」傅榆藺等29人均遭到起訴。「S姊」111年12月下旬在移審庭上落淚痛哭，直呼「死者死太快，來不及救」；今(6日)本案再度開庭，S女被提審，稍早也走下囚車，《ETtoday新聞雲》記者詢問「有沒有懺悔？」S女則點頭，簡短回應「有！」。

台版柬埔寨奪3命！他被求刑30年　重金聘名律師辯護

台版柬埔寨奪3命！他被求刑30年　重金聘名律師辯護

台版柬埔寨3死　加害人喊冤：不電別人換自己被電

台版柬埔寨3死　加害人喊冤：不電別人換自己被電

釀3死「茶董」看守所吃胖胖　庭上狂噹法官

釀3死「茶董」看守所吃胖胖　庭上狂噹法官

台版柬埔寨奪3命　棄屍組嫌犯淚求交保

台版柬埔寨奪3命　棄屍組嫌犯淚求交保

關鍵字：

茶董S姐藍道台版柬埔寨私行拘禁

讀者迴響

熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

目擊選手過磅超重「當眾脫到剩內褲」！全場超尷尬

阿里山高檔飯店被控房價不合理！業者回應了

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面