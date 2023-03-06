奪3命詐團月薪曝！「S姊」淚求交保：會做好人　旁聽席阿姨拭淚

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨案」釀3死，主要幹部「S姊」傅榆藺落網遭羈押至今達118天。今（6日）法院開庭，傅女首被提訊，她下囚車時披頭散髮，面對記者問「有沒有懺悔？」她點頭說「有！」。傅女庭上哽咽認加重詐欺、洗錢，指揮組織，並稱月薪32萬共領百萬，也會將錢交給開便當店的母親，其阿姨也坐在旁聽席聆聽，一度不捨以手拭淚。

▲台版柬埔寨釀3死，「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋今從看守所被提訊出庭。（合成圖／記者黃宥寧攝）

身材嬌小、長相乾淨的傅榆藺（30歲），以綽號「梁朝偉」從去年8月加入以「藍道」為首詐團，擔任「帳號審驗業務」（驗車）。她起先僅認加重詐欺、洗錢否認指揮組織，並強調自己與「藍道」共用Telegram帳號，凡要控員打人等訊息都是藍道所發，自己只有下過一次打被害人命令。

本來否認指揮組織的傅女，經過與律師討論後，坦承有指揮「茶董」、「木法沙」在群組對控員下命令。她負責「驗車」也就是，檢驗金融帳戶、更改網路銀行帳戶密碼、確認綁約帳號是否正確、銀行轉帳是否正常及網路銀行功能是否正常，經手近100個帳戶，檢驗1帳戶可拿1萬元，月薪32萬拿上百萬報酬，也會把賺到的錢，部分交給開便當店的母親。

傅女講著講著眼淚潰堤說，想交保出去做好人，賠償200多名被害人，公訴檢察官提出質疑問「詐騙金額3億多元妳怎麼還？」她則激動回「我能還就還，總比待在看守所內好」；法官接著關心問，之前家人有接到「藍道」電話，家人是否有生命安危，她則回「藍道」之前說要給500萬交保費，但問過家人，並沒有收到，家人目前沒有安全疑慮。

羈押期將屆滿，法官問意見，檢察官指出，因傅女仍否認私行拘禁致死、加重強盜，有羈押必要；其辯護律師說，就目前參與部分都為陳述，不存在串證情節也沒串證動機，也會跟家屬說不要再跟詐團成員接觸，懇請法院斟酌，若仍有羈押必要，希望能解除禁見，或至少解除收受物品。

▲傅女阿姨（紅圈）庭後向記者表示「你們不要這樣」，快速在律師陪伴下上計程車離開。（圖／記者黃宥寧攝）

傅女親阿姨及其家屬全程旁聽，坐在被告席傅女淚眼汪汪，對旁聽席阿姨揮手示意，阿姨也點點頭回應，甚至忍不住悲傷情緒以手拭淚。

庭後，穿搭時尚傅女阿姨及其他家屬一度為想躲避記者，分開離開法院，傅阿姨更委屈向記者示意說「你們不要這樣」想躲避拍攝，面對記者提問「會覺得丟臉嗎？」、「3條命欸」都沒回答，最後則在律師護送下，快速上計程車離開。