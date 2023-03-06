LINE旅遊也能買虎航！3／12前消費滿額送LINE POINTS＋抽機票

▲台灣虎航與LINE旅遊串接購票服務於今(6)日正式上線。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航與LINE旅遊串接購票服務於今(6)日正式上線，即日起至3月12日期間，凡透過LINE旅遊購買台灣虎航的機票，消費單筆總金額達2萬元(含)以上即加贈100點LINE POINTS，還有機會獲得虎航不限航點來回機票1張，分享活動訊息也有機會獲得LINE POINTS或是價值1,000元的台灣虎航機票折價券。

台灣虎航與LINE旅遊串接購票服務於今(6)日正式上線，並同步推出上線慶。即日起至2023年3月12日活動期間，凡透過LINE旅遊購買台灣虎航的機票，消費單筆總金額達2萬元(含)以上即加贈100點LINE POINTS，每筆訂單還可獲得1張好禮兌換券，有機會兌換限量桌布，或是台灣虎航不限航點來回機票1張。

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另外，若是分享此活動訊息給親友們，也有機會獲得限量桌布、LINE POINTS或是價值1,000元的台灣虎航機票折價券等多重加值好禮

虎航表示，除了上線慶的期間限定加碼優惠外，只要於LINE旅遊站上購買台灣虎航的機票，即可獲得LINE POINTS回饋，若是同時為tigerclub會員，還可再享機票金額的1%tigerclub回饋金。