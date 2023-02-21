國內首例！台灣虎航「股票創新板上市」案通過　元月營收逾9億

▲證交所今(21)日公佈董事會通過台灣虎航的初次申請股票創新板上市案。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

證交所今(21)日公佈董事會通過台灣虎航的初次申請股票創新板上市案，台灣虎航為國內首家核准以創新板申請上市的航空業者。虎航今(2023)年元月的營收更衝上9.02億元，年增率達2,060%。

台灣虎航表示，虎航為我國第一也是唯一的低成本航空，營運模式有別於一般傳統航空公司，航網佈局乃運用我國地理位置之優勢，以區域旅遊航線為主。前兩年營運雖受疫情影響，但仍持續以創新行銷策略及產品推陳出新。

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同時也發展「複合式空中商城」創新經營模式，結合大數據交叉分析使用者行為並推薦合適產品，未來更計劃與會員系統整合，提升客戶黏著度。另以靈活且具彈性的組織架構，創造收益並獲得產業市場之認同。

虎航表示，現隨著邊境解封效應已逐漸發酵，國人恢復出國旅遊，台灣虎航持續提供旅客最豐富且多元之飛航選擇，營運可望逐漸恢復常軌，今(2023)年元月的營收更衝上9.02億元，年增率達2,060%，市場及法人普遍持續看好表現。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，登錄創新板後，將持續秉持著熱情、溫暖、真誠的企業精神，以飛安第一為營運基石，藉由經營管理、環境永續及社會責任三大構面向永續經營目標邁進，保障股東權益並強化各項公司治理制度。