半張臉被吃掉了！他染新冠後免疫力超低　「食肉菌」趁機入侵下顎

▲伊朗有一名男子染疫後，下顎遭俗稱「食肉菌」的毛黴菌病感染。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

伊朗一名37歲男子感染新冠肺炎後，免疫系統被削弱，導致可怕的食肉菌入侵身體，「吞噬」他半張臉。最後，這名男子在醫師的協助下，動手術切除了12顆牙齒和多顆受感染的面部骨頭，才得以保命。

據《每日星報》報導，這名男子在感染新冠後，某日出現了牙齦感染的症狀，於是便到德黑蘭醫學科學大學的醫院接受檢查。不料，醫師診斷後驚訝發現，男子的下顎遭到了俗稱「食肉菌」的毛黴菌病（Mucormycosis）感染。

醫師懷疑，男子是在感染新冠後，因為免疫力低下，導致食肉菌有機可乘，侵入他的體內，侵蝕下顎後，擴散到鼻腔和口腔，導致他有半張臉被食肉菌「吃掉」，同時還患上糖尿病。

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▲▼男子有半張臉被食肉菌「吃掉了」。（圖／翻攝自美國病例報告期刊）

毛黴菌病是一種由真菌所引起的感染疾病，它大多發生於鼻竇、腦部與肺部等部位，還可能對消化道、皮膚以及其他器官造成感染。當病原進入血管後，毛黴菌可能會引發血栓，並造成周圍組織因缺血而壞死。

在感染初期，患者被侵入的部位表面看起來很正常，但它隨後會迅速紅腫甚至因壞死變黑，而肺部被感染的病患則會呼吸困難、咳嗽、腹痛、噁心、嘔吐。美國疾管署數據顯示，96%感染了這種疾病的患者最終會邁向死亡。

《美國病例報告期刊》3日在刊出相關案例時透露，為了防止疾病進一步蔓延和引起併發症，整形外科醫師耗費了數小時，為男子切除12顆牙齒和受感染的面部骨頭，而患者在服用抗真菌藥物後已完全康復，並將接受面部重建手術。