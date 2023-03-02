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染「長新冠」連續發燒7個月　研究曝：女性罹病機率高男性2倍

▲▼長新冠。（圖／路透）

▲研究顯示，女性患者演變為長新冠的可能性是男性的2倍。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

新冠肺炎疫情至今已持續3年，許多國家都在學習與病毒共存並放寬限制，然而全球卻還有6500萬人深受「長新冠」症狀所苦，至今仍無具體的治療方法。研究顯示，在疫情爆發初期，女性患者出現長新冠症狀的機率是男性的2倍。

路透社報導，哈佛醫學院教授利維（Bruce Levy）指出，疫情流行後期疫苗接種普及，降低了確診者出現長新冠的機率，「相較於後期染疫者，感染最初變種病毒的患者面臨更嚴重的不適。」

根據華盛頓大學健康數據評估中心研究，在疫情爆發頭2年，女性患者演變為長新冠的可能性是男性的2倍，而受影響的人當中有15%症狀持續超過1年。

▲▼長新冠。（圖／路透）

▲波特染疫後連續7個月每天都發燒、肌肉無力、呼吸急促和神經劇烈疼痛。（圖／路透）

住在麻薩諸塞州（Massachusetts）38歲的波特（Kate Porter），自2020年3月染疫後，連續7個月每天都發燒、肌肉無力、呼吸急促和神經劇烈疼痛，她看了10次醫生都找不出原因，「沒人能理解這一切有多麼痛苦，我趴在地上哭著乞求能安詳的離去。」

同樣在2020年3月染疫的還有44歲的格蘭登（Ghenya Grondin），在染疫3個月後出現一系列症狀，包括疲勞、睡眠呼吸中止（sleep apnea）、認知功能障礙，她覺得不太對勁，看了醫生卻一無所獲。

▲▼長新冠。（圖／路透）

▲格蘭登自2020年3月後一直飽受長新冠之苦，丈夫一邊全職工作、照顧她及孩子。（圖／路透）

格蘭登本身罹患腦動脈瘤，讓她的情況更加危險。有一次她正載著孩子在車水馬龍中，癲癇突然發作讓一切失控，之後她才被診斷出患有長新冠，並且無法再繼續工作。

《自然評論微生物學》（Nature Reviews Microbiology）2月研究顯示，疫情爆發3年後，全球至少有6500萬人罹患長新冠，因其導致的症狀超過200種，包括極度疲憊、頭痛、胸痛、血栓、免疫失調及糖尿病等，目前尚未研究出確切的治療方法。

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