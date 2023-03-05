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世新口傳系大一生電視主持綻光芒　陳妤蒨奪兩岸「最佳新秀」大獎

圖一：世新口傳系大一生陳妤蒨優異表現引起兩岸媒體注目。（陳妤蒨提供）

▲ 世新口傳系大一生陳妤蒨（中）優異表現引起兩岸媒體注目。（陳妤蒨提供）

文、圖／公共事務室

世新大學學生連年參賽、獲獎的海峽兩岸電視主持新秀會邁入第14屆，此次象徵最高榮譽的「最佳新秀」大獎由兩位台灣學生與一位大陸學生獲得，其中就讀世新大學口語傳播暨社群媒體學系一年級的陳妤蒨年僅19歲，可說是本屆黑馬，精采表現也讓她獲得福建省廣播影視集團的工作邀約。

本屆新秀會告別遠端連線，重返線下交流。陳妤蒨分享，得知能前往福州新區參賽時非常開心，能夠與大陸各地選手面對面交流，比隔著畫面更能感受到人的溫度，也透過交流看到更多需要學習的地方。

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決賽第一輪時，陳妤蒨以自小生長的高雄港與福州新區江陰港連結，「小時候看的船隻載著我和我的夢想來到福州新區」，藉以闡述個人故事並解讀在地特色。陳妤蒨說，在定稿排練時，老師認為她所說的不夠具體，無法與自身連結，因此稿子被全部退回。在一籌莫展之際，同組夥伴們卻各自放下未完成的講稿，給予許多建議，令她非常感動。

圖二：世新口傳系大一生陳妤蒨在第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會」獲得「最佳新秀」榮譽。（陳妤蒨提供）

▲ 世新口傳系大一生陳妤蒨在第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會」獲得「最佳新秀」榮譽。（陳妤蒨提供）

陳妤蒨表示，五天的賽程十分緊湊，當中收穫最多的就是友誼以及專業上的交流，即使參賽者都是不同個體，也來自不同地方，但卻因著夢想、專業而凝聚，因此她在決賽第三輪將五天所收穫的友誼及感受道出，誠摯的分享獲得評審好評。

陳妤蒨特別提到，口傳系上的每一門課對她參賽都有極大的幫助，多元的課程讓她涉略廣泛，面對各項賽事皆能提出更完整的論述。而她最喜歡的就是教授秦琍琍的「口語傳播概論」課程，「雖然這堂課壓力不小，卻是讓我學到最多的」，透過專題研究的方式深入了解口語傳播理論，並於期末展演25分鐘的報告，讓她培養了全方面的演講技能。

「現今這個社群時代中，人們對於流暢性的要求固然很高，但對於自然、真誠的感受要求更高。」今年度競賽評審委員、世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授温偉群說，兩岸的評審都提到陳妤蒨真誠的表達不帶有職業的匠氣，且涉略的知識面向廣泛，反映出世新大學不僅在傳播教育表現出色，也展現強調各方面生活體驗的活潑校風帶來的全人教育，使選手能透過觀察生活融入在展演當中，以真誠獲得佳績。

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